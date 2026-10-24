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Pao prvi ozbiljan snijeg: Kamere zabilježile nevjerovatne scene na Vlašiću (Video)

Pao prvi ozbiljan snijeg: Kamere zabilježile nevjerovatne scene na Vlašiću (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Iako je kalendarski još jesen, hladni front donio je prve ozbiljnije padavine na poznatu planinu u BiH, gdje je formiran snježni pokrivač.

Kamere zabilježile nevjerovatne scene na Vlašiću Izvor: Facebook/Vlasic LIVE

Srednjobosanska ljepotica Vlašić ponovo je opravdala status jedne od najomiljenijih planinskih destinacija u BiH, prenosi Avaz.

Iako kalendarski jesen još uvijek vlada, prve ozbiljnije pahulje snijega zabijelile su vrhove ove planine, a čitav prizor zabilježen je objektivima kamera.

Ovakvi vremenski uslovi tradicionalno bude veliko interesovanje posjetilaca koji s nestrpljenjem iščekuju početak zimske sezone.

Turistički radnici i ugostitelji s optimizmom gledaju na ove rane snježne padavine, ističući kako Vlašić posjeduje poseban šarm u ovom prelaznom periodu iz jeseni u zimu.

Dok kamere i dalje budno bilježe svaku novu pahulju i mijenjaju vizure planine u realnom vremenu, jedno je sigurno - zimska idila na Vlašiću je zvanično počela, a planina spremno čeka prve skijaše, izletnike i sve one koji traže bijeg u mir i čist vazduh.

(Mondo)

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Vlašić snijeg

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