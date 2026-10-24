logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinje zimsko računanje vremena: Noćas pomjeramo kazaljke unazad

Počinje zimsko računanje vremena: Noćas pomjeramo kazaljke unazad

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Zimsko računanje vremena počinje noćas u 3.00 časa pomjeranjem kazaljki na časovnicima jedan čas unazad.

Zimsko računanje vremena Izvor: Shutterstock/Freedom Master

Ovaj režim će trajati do 28. marta 2027. godine, kada počinje ljetno računanje vremena.

BiH i Srbija prate standardno centralno evropsko vrijeme, dok se tokom ljetnjeg perioda koristi centralno evropsko ljetnje vrijeme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.

EU još nije ukinula sezonsko pomjeranje časovnika, iako je Evropski parlament podržao tu izmjenu još 2019. godine.

Zemlje članice EU nisu uspjele da se usaglase u vezi sa tim da li bi ljetno ili zimsko vrijeme trebalo da postane trajni standard, pa je primjena ove odluke odgođena do daljeg.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

računanje vremena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ