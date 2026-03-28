Semjuel rođen prvi, ali je njegov brat blizanac stariji: Pomjeranje kazaljki napravilo obrt u porodilištu

Semjuel rođen prvi, ali je njegov brat blizanac stariji: Pomjeranje kazaljki napravilo obrt u porodilištu

Autor Dragana Božić
Zanimljiva priča o blizancima Semjuelu i Ronanu: Semjuel je rođen prvi, ali Ronan je zvanično stariji zbog prelaska na zimsko računanje vremena.

Blizanci rođeni u Masačusetsu u trenutku prelaska sa ljetnjeg na zimsko računanje vremena doveli su do neobične zabune oko toga ko je stariji.

To će kasnije u životu biti zanimljiva priča kada ih budu pitali, kao što se većina blizanaca pita – "Ko je od vas stariji?"

Naime, Semjuel je rođen prvi, ali je njegov brat blizanac Ronan zvanično stariji. Dobro ste pročitali. Kako je to moguće?

Zbog prelaska na zimsko računanje vremena.

Bolnica je saopštila da je Semjuel rođen u 1:39 ujutru, u nedjelju, 6. novembra. Do trenutka kada je Ronan rođen, 31 minut kasnije, završilo se ljetnje računanje vremena i sat je vraćen unazad za jedan sat - što znači da je Ronanovo zvanično vrijeme rođenja 1:10 ujutru. Tako je, na papiru, Ronan stariji blizanac, piše Foks6.

Predsjednik i izvršni direktor bolnice Majkl Lauf rekao je za ABC Njuz da je "priča o rođenju blizanaca Piterson zaista izuzetan slučaj".

"Naša iskusna babica rekla je da je to prvi put da je tako nešto vidjela za više od 40 godina rada", naveo je Lauf.

Roditelji dječaka, Emili i Set Piterson misle da je to "prilično kul".

"Rekao sam ranije te večeri da će se ili roditi u dva različita dana ili će promjena vremena imati uticaj", rekao je Set.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

