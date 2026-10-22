Za vikend ponovo pomjeramo kazaljke na satu: Zašto i dalje to radimo iako nam je svima dojadilo?

Iako se često pominju ideje da bi trebalo ukinuti ljetnje ili zimsko računanje vremena, konkretnih odluka na nivou Evrope i dalje nema.

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Pomeranje sata dva puta godišnje već dugo nije popularno širom Evrope i sve češće se pojavljuju inicijative da se ukine letnje računanje vremena ili primeni neka druga ideja.

U konsultacijama sprovedenim na nivou Evropske unije 2018. godine, 84 odsto ispitanika podržalo je ukidanje sezonskog pomeranja sata, što odražava široko nezadovoljstvo ovom praksom.

Naredne godine je Evropski parlament velikom većinom podržao predlog Evropske komisije da se ukine pomjeranje sata dva puta godišnje.

Ipak, ništa se konkretno nije dogodilo, pa i dalje pomeramo satove jedan sat unapred u proleće i jedan unazad u jesen.

Prijedlog je ostao blokiran jer države članice EU nisu uspjele da se dogovore o načinu njegove primene.

Pomjeranje časovnika ovog vikenda

Tradicionalno, satovi se pomjeraju sat unazad poslednje nedelje oktobra što nas čeka u noći između 24. i 25. oktobra 2026. godine. To znači da će kazaljke biti pomerene sa tri na dva sata. Ako ništa drugo, spavaćemo sat duže, ali ćemo morati da se naviknemo da će mrak padati ranije.

Promenom vremena krajem oktobra završava se srednjoevropsko ljetnje vrijeme (CEST), a veći dio Evrope vraća se na srednjoevropsko vrijeme (CET), koje se uobičajeno naziva zimskim vremenom.

U Sjedinjenim Američkim Državama letnje računanje vremena završava se tek 1. novembra.

Prema turističkom portalu "Reisereporter", satovi se ne pomjeraju u Maroku, Tajlandu, Japanu, Argentini i Južnoafričkoj Republici.

Inače, Zapadna Njemačka i druge članice EU slijedile su primjer Francuske 1980. godine kako bi uskladile računanje vremena. Francuska vlada je 1976. uvela ljetnje računanje vremena kao odgovor na naftnu krizu, s ciljem uštede energije. Danas se to opravdanje uglavnom smatra zastarjelim. U međuvremenu je ukinuta čak i praksa uvođenja prestupne sekunde.

Savjet EU blokira ukidanje pomjeranja sata

Evropski parlament je 2019. godine sa 410 glasova za i 192 protiv podržao ukidanje pomjeranja sata, koje je prvobitno trebalo da stupi na snagu 2021. godine. Međutim, donošenje konačnog zakona i dalje je blokirano jer države članice EU nisu dale svoju saglasnost.

Do danas zemlje nisu uspele da postignu dogovor o tome da li bi letnje ili zimsko računanje vremena trebalo trajno da se primjenjuje.

Pošto bi različiti režimi računanja vremena mogli da izazovu ekonomske i organizacione probleme, konačmna odluka je i dalje na čekanju, dok se ne pronađe zajedničko rješenje.

Zbog toga je malo vjerovatno da će postojeći sistem biti ukinut u bliskoj budućnosti.

(EUpravo zato/Euronews)