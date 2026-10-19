Sezonska prognoza za zimu 2026/2027. predviđa manje snijega u većem dijelu Evrope. Balkan, Skandinavija i srednja Evropa izdvajaju se po manjku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najnovija sezonska prognoza za zimu 2026/2027. godine ukazuje na manje snijega od prosjeka u većem dijelu Evrope. Prema analizi šest sezonskih prognostičkih modela, najveća smanjenja očekuju se na Balkanu, u Skandinaviji i dijelovima srednje Evrope.

Prema podacima meteorološkog portala "Severe Weather Europe", prognozirana količina snijega za jugoistočnu Evropu iznosi oko 4,9 centimetara manje od prosjeka, dok se za Skandinaviju predviđa manjak od osam centimetara.

U srednjoj Evropi i Alpama prognozirana količina snijega smanjena je za 7,3 centimetra u odnosu na septembarsku procjenu. U istočnoj Evropi, Estoniji, Letoniji i Litvaniji smanjenje iznosi 5,6 centimetara.

Vidi opis Zima u Evropi mogla bi donijeti manje snijega: Balkan među područjima s najvećim manjkom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 12 / 12 AD

Meteorolog Andrej Flis u analizi navodi da najnoviji podaci ukazuju na slabiju snježnu sezonu u većem dijelu evropskog kontinenta.

Na vremenske obrasce utiče i snažan fenomen El Ninjo, odnosno zagrijavanje površinskih voda u tropskom dijelu Tihog okeana, koje može mijenjati atmosfersku cirkulaciju i uticati na vremenske prilike širom svijeta.

Više snijega moguće u drugom dijelu zime

Prema sezonskim modelima, u januaru se snježnije razdoblje očekuje od istočnog dijela srednje Evrope prema sjeveroistoku, kao i u dijelovima sjeverne Evrope. U martu bi više snijega od uobičajenog moglo pasti na krajnjem sjeveru kontinenta.

To ukazuje na mogućnost da se snježniji periodi u Evropi češće javljaju u drugoj polovini zime, kada su temperature sezonski najniže.

Meteorolozi upozoravaju i da bi eventualni poremećaj polarnog vrtloga u drugom dijelu zime mogao omogućiti prodor hladnijeg vazduha i povećati šanse za snježne padavine, čak i u područjima za koja se trenutno predviđaju količine ispod prosjeka.

Riječ je o dugoročnoj sezonskoj prognozi, pa su moguće promjene u narednim ažuriranjima modela.