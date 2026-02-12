logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Riješena misterija stara 60 godina? Da li je ovo lokacija izgubljene sovjetske sonde na Mjesecu?

Riješena misterija stara 60 godina? Da li je ovo lokacija izgubljene sovjetske sonde na Mjesecu?

Izvor Smartlife
0

Istraživači su uz pomoć savremenih kamera i AI algoritma možda locirali sovjetsku sondu Luna 9, skoro šest decenija nakon istorijskog slijetanja.

Riješena misterija stara 60 godina Izvor: NASA/GSFC/Arizona State University, nature.com, YouTube / Hazegrayart

Astronomi vjeruju da su možda konačno pronašli lokaciju izgubljene sovjetske sonde Luna 9, skoro šest decenija nakon istorijskog slijetanja na Mjesec. Ako se otkriće potvrdi, biće to kraj jedne od najzanimljivijih svemirskih misterija iz doba Hladnog rata.

Sonda je lansirana 31. januara 1966. godine raketom Molnija-M, a na Mjesec je sletjela 3. februara iste godine. Iako su i ranije letjelice stizale do Mjesečeve površine, Luna 9 je bila prva koja je izvela meko slijetanje na drugo nebesko tijelo u istoriji čovečanstva.

Dok se približavala tlu, Luna 9 je ispustila kapsulu za slijetanje. Glavni dio sonde potom je manevrisao kako bi se udaljio od mjesta spuštanja, prije nego što se srušio na površinu Mjeseca.

Izvor: YouTube / Hazegrayart

Kapsula se nekoliko puta odbila prije nego što se zaustavila. Zatim je otvorila četiri panela nalik laticama, kako bi obezbijedila stabilnost. Uz pomoć TV kamere i rotirajućeg ogledala, počela je da snima i šalje prve fotografije sa površine koja nije Zemlja.

Sonda je radila tri dana, sve dok se baterije nisu ispraznile. Nakon toga, izgubljen je kontakt sa naučnicima na Zemlji.

Iako misija nije imala veliki broj eksperimenata, njen značaj je ogroman. Luna 9 je razbila strah da je površina Mjeseca prekrivena "živim pijeskom", što je otvorilo put budućim letovima sa ljudskom posadom.

Sovjetski Savez je u listu Pravda objavio procijenjene koordinate mjesta slijetanja. Međutim, zbog ograničene preciznosti proračuna, postojala je mogućnost da se letjelica nalazi i desetinama kilometara dalje. Upravo to je otežavalo potragu tokom prethodnih decenija.

Tokom brojnih preleta i snimanja Mjesečeve površine, Luna 9 nikada nije pouzdano uočena. Problem predstavljaju promjenjivo osvjetljenje, složena pozadina i mali pikselni otisak sonde na snimcima.

Zato je tim istraživača odlučio da primjeni savremeni pristup. Koristili su uskougaonu kameru Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), koja od 2009. godine kontinuirano snima Mjesec, kao i algoritam mašinskog učenja You-Only-Look-Once - Extraterrestrial Artifact (YOLO-ETA).

Algoritam je prvo treniran na poznatim lokacijama sletanja. Zatim su mu prikazane slike koje ranije nije "vidio", uključujući mjesto slijetanja sonde Luna 16. YOLO-ETA je uspješno identifikovao te lokacije sa velikom pouzdanošću.

Potencijalna lokacija Luna 9 modula prema analizi algoritma
Izvor: NASA/GSFC/Arizona State University, nature.com

Nakon toga, istraživači su ga poslali u potragu za Lunom 9. Iako otkriće još nije zvanično potvrđeno, čini se da je sonda locirana na koordinatama 7,03° južno i 64,33° zapadno, prenosi Tportal.

Studija je objavljena u časopisu Space Exploration, a dodatne analize bi u narednom periodu mogle da potvrde da li je zaista pronađen istorijski trag prve meke lunarne misije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

svemir mjesec

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ