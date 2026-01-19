Imao je svoje pleme koje je vodio na luks krstarenja: Životna priča Valentina o kojoj je brujala svjetska javnost

Neobične Valentinove ljubavne priče ispričane su u dokumentarnom filmu Meta Tajrnojera "Valentino: Posljednji imperator" iz 2009. godine.

Italijanski dizajner Valentino Garavani preminuo je u 93. godini okružen najbližima, saopštila je njegova fondacija. Iza čarobnjaka u svetu mode ostala je imperija, ali i buran ljubavni život.

Poznato je da je Valentno svoju najveću ljubav poštovao do kraja života.

U svijet mode ušao sa 28

Valentino, koji je vrlo mlad ušao u svijet mode, izgradio je zavidnu karijeru i već sa 28 godina mogao da se pohvali zapaženom modnom kućom u Rimu, upoznao je iste te 1960. godine, posljednjeg dana jula, Đankarla Đametija u jednom kafiću u glavnom gradu Italije.

U tom trenutku Đankarlo je imao 22 godine, studirao je arhitekturu i živio sa svojim roditeljima u bogataškom delu Rima, dok se Valentino upravo iz Pariza preselio u Rim kako bi otvorio svoju modnu kuću. Oni su porazgovarali u kafiću, nakon čega je Đankarlo ponudio Valentinu prevoz do kuće svojim fijatom, ne sluteći da se neće sve završiti na tome. Dan kasnije, on je otputovao na Kapri, gdje je ponovo sreo – Valentina Garavanija.

Ljubav na prvi pogled

Odmah su se ludo zaljubili, toliko da je Đankarlo napustio studije i zaposlio se kod Valentina, a ispostavilo se da je ovo bila odluka koja će modnog maga spasiti potpune propasti u kasnijim godinama.

Dvije godine kasnije, Valentino je u Firenci predstavio svoju prvu kolekciju i odmah skrenuo pažnju na sebe. Najistaknutije žene tog doba odmah su pale na kolena pred njegovim kreacijama, a jedna od onih koje su ih nosile najradije bila je prva dama Amerike Žaklina Kenedi.

I dok se kreator bavio modom i osmišljavao nove načine da oduševi žene i pomjeri granice, Đankarlo je imao "njuh za biznis". Rano je uvidio da brend "Valentino" neće moći da opstaje samo uz pomoć odjeće i shvatio da će, pre ili kasnije, prodaja početi da opada, pa je počeo da radi na širenju posla.

Povukao je niz mudrih poslovnih odluka, poput sklapanja vrlo unosnih ugovora za prodaju neočekivanih proizvoda s "Valentinovim" logotipom na japanskom tržištu. Kada kažemo neočekivanih, mislimo prilično iznenađujućih – uključujući i ve-ce šolje. Kada su ga pitali kako je moguće da jedan tako elegantan brend prodaje šolje za toalet, Đankarlo je imao spreman i jasan odgovor.

"Imam samo jednu reč za vas – novac", objasnio je to jednostavno.

Posao cvjetao

Posao je bujao, "Valentino" se izdvojio kao jedan od vodećih imena u svijetu mode, ali je romantike između Đankarla i Valentina bilo sve manje. Par se 1970. rastao, ali to što više nije bilo strasti nije značilo i kraj poslovne saradnje. Niti prijateljstva.

"Imao sam samo 30 godina kad se fizički dio naše veze okončao i na početku mi je bilo teško. Morali smo da riješimo probleme s ljubomorom, ali bismo odrasli ljudi i znamo da vreme može da riješi svaku poteškoću. Uvijek smo hteli da budemo najbolji jedan za drugog, "izjavio je svojevremeno Đankarlo u intervjuu za Vanity Fair.

Ljubomora je jenjavala i obojica su bila spremna za nove ljubavi, ali se nisu odricali svog poslovnog odnosa i uzajamnog poštovanja.

Raskid i nova ljubav

Za dizajnera je novi početak bio Brazilac Karlos Souza, kog je Valentino upoznao u Riju de Žaneiru 1973. godine.

Souza je uskoro postao i njegov portparol, a i nakon raskida Italijan je s njim ostao u dobrim odnosima, kao i sa Đankarlom. Štaviše, nakon što je Karlos dobio sinove Šona i Entonija, Valentino i Đankarlo postali su njihovi kumovi i rešili da njima ostave svoje bogatstvo.

Od 1983. godine, Valentino je u vezi s američkim dizajnerom luksuznih aksesoara Brusom Hoeksemom, inače osnivačem brenda VBH, a par je nerazdvojan već decenijama.

Svi ovi muškarci koji su bili i ostali dio života italijanskog kreatora bili su deo "Valentinovog plemena", kako je on tepao svojoj grupi prijatelja i (bivših) ljubavnika. Tako su svi oni u izvanrednim odnosima, a ljetnje mjesece rado provode na zajedničkim luksuznim krstarenjima

Neobične Valentinove ljubavne priče ispričane su u dokumentarnom filmu Meta Tajrnojera "Valentino: Posljednji imperator" iz 2009. godine, koji je nastao u trenutku kada je slavni dizajner konačno prepustio drugima svoju modnu kuću.

