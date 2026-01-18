Najgore obučene zvijezde na dodjeli Zlatnih globusa (FOTO)

Dodjela Zlatnih globusa 2026. godina još jednom je dokazala da poznato ime i luksuzna haljina nisu garancija dobrog stila.

Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Crveni tepih svečane dodjele Zlatnih globusa ostaje mjesto gdje se moda pamti jednako po uspjesima kao i po greškama.

Ove godine crveni tepih bio je poligon za rizične modne eksperimente, ali i podsjetnik da je u visokoj modi – mjera najvažnija.

Crveni tepih svečane dodjele Zlatnih globusa tradicionalno je mjesto glamura, hrabrih modnih iskoraka i trenutaka koji se pamte godinama.

Ipak, 83. dodjela ove prestižne nagrade, održana 11. januara 2026. u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu, pokazala je i drugu stranu modne medalje. Dok su neke zvijezde zablistale u besprijekornim kreacijama, druge su, nažalost, završile na listi onih o kojima se priča iz pogrešnih razloga.

Modni kritičari su nemilosrdno analizirali loše krojeve, pretjerane detalje, zastarjele koncepte i stajlinge koji jednostavno nisu odgovarali prilici.

Na samom vrhu liste našla se glumica Dženifer Lopez, ali ni brojne druge poznate dame nisu prošle bez kritika.

Dženifer Lopez – haljina od mreže sa brokat detaljima

Dženifer Lopez odlučila se za ekstremno upadljivu mrežastu haljinu sa brokatnim detaljima, potpuno otkrivenim stomakom i dramatičnim karnerom od tila. Iako je poznata po smjelim modnim izborima, ovaj stajling je djelovao pretrpano i konfuzno, kao da pripada sasvim drugom događaju.

Dženifer Lopez na dodeli Zlatnog globusa 2026. godine

Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Dženifer Lorens – prozirna haljina sa cvjetnim aplikacijama

Dženifer Lorens pojavila se u gotovo potpuno prozirnoj haljini sa diskretnim cvjetnim detaljima. Iako je kombinovala minimalistički nakit i neutralne sandale, utisak da je „skoro naga“ nadjačao je sve ostalo i ostavio utisak neprimjerenosti za svečanu dodjelu Zlatnih globusa.

Dzenifer Lorens na dodeli Zlatnog globusa 2026. godine

Izvor: Sthanlee Mirador, PA Images / Alamy / Profimedia

Britani Snou – bijela haljina bez bretela

Britani Snou ponijela je bijelu haljinu bez bretela koja je, uprkos potpisu poznate dizajnerke Danijel Frankel, djelovala potpuno bez forme. Gornji dio je imao potencijal, ali se donji pretvorio u neobičnu, krutu strukturu sa porubom koji su modni kritičari nemilosrdno upoređivali sa rolnom toalet-papira. Umjesto elegancije, haljina je djelovala beživotno i neprilagođeno njenoj figuri.

Britani Snou na dodeli Zlatnog globusa 2026.

Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Emili Blant – previše konzervativna bijela haljina

Emili Blant pojavila se u bijeloj haljini sa visokim okovratnikom i ogrtačem nalik pelerini, ukrašenim srebrnim dugmadima. Iako elegantna, kombinacija je djelovala suviše strogo i bez glamura koji se očekuje na svečanoj dodjeli Zlatnih globusa.

Emili Blant na dodjeli Zlatnog globusa 2026. godine

Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia

