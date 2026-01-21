Makronove "Top Gan" naočare osvojile internet: Koštaju 659 evra, akcije kompanije porasle za skoro 6%

Francuski predsjednik Emanuel Makron privukao je pažnju javnosti tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu kada je nosio tamne, reflektujuće pilotske naočare.

Izvor: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Pilotske naočare Emanuela Makrona privukle su pažnju javnosti, a korisnici društvenih mreža su raspravljali o njegovom "Top Gan" izgledu nakon što je tokom govora u Davosu kritikovao predsjednika SAD Donalda Trampa zbog Grenlanda.

Obraćajući se globalnoj eliti na godišnjem Svjetskom ekonomskom forumu u švajcarskom planinskom ljetovalištu Davos, francuski predsjednik je utorak nosio tamne, reflektujuće naočare, za koje je francuski luksuzni brend Henry Jullien rekao da su mu poklonjene 2024. godine.

Iz Makronovog kabineta saopšteno je da je odluka da tokom govora, koji je održan u zatvorenom prostoru, nosi naočare donijeta radi zaštite očiju zbog pucanja krvnog suda. Nisu potvrdili marku naočara, javlja Rojters.

Nakon govora, na društvenim mrežama su se naglo proširili mimovi, komentari i spekulacije o Makronovom izgledu: dio njegovih pristalica hvalio je stil, dok su protivnici to odbacivali kao bombastično ili spekulisali o njegovom zdravstvenom stanju.

Jedan mim, pod nazivom "Duel u Davosu", napravljen je kao parodija na film "Top gan": Makron i Tramp se gledaju, obojica u vojnim letačkim uniformama, a Makron - koji izgleda veoma sitno pored Trampa - nosi prevelike pilotske naočare. Reference na film iz 1986. godine, sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi, bile su svuda.

"Tramp: pazi... Makron je tu", napisao je jedan korisnik na X-u, pored fotografije francuskog predsjednika sa pilotskim naočarima. "Zar nije mogao da nađe neke ozbiljnije naočare?", upitao je drugi.

Italijanski desničarski list Libero nazvao je Makrona "velikim hvalisavcem". U šalu su se uključili čak i neki Makronovi saradnici: ministar za evropske poslove Bendžamin Hadad objavio je verziju mima "Sojboj protiv Da, Čed", u kojem "Čed" nosi pilotske naočare za sunce i ogrnut je francuskom zastavom.

Prema podacima Google Trends-a, globalne pretrage za naočare Henry Jullien takođe su naglo porasle, dostigavši vrhunac oko 7 časova ujutru u srijedu. Portparol brenda je rekao da kompanija prima neobično veliki broj poziva.

Francuska luksuzna firma, u vlasništvu italijanske grupe iVision Tech, navela je da je model koji je Makron nosio Pacific S 01, a na njihovom sajtu košta 659 evra. Akcije kompanije iVision Tech porasle su za skoro 6 procenata u sredu.

