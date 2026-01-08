Amerikanci razgrabili Cukerbergove pametne naočare: Meta stopirala planove za Evropu

Zbog ogromne potražnje u SAD, Meta je odlučila da odloži lansiranje pametnih Ray-Ban naočara na drugim tržištima.

Izvor: YouTube / Ray-Ban | Meta

Kompanija Meta saopštila je da će odložiti lansiranje svog najnovijeg modela pametnih naočara u zemlje van Sjedinjenih Američkih Država zbog velike potražnje američkih kupaca.

Planirano je da pametne naočare Ray-Ban Display, razvijene u partnerstvu sa francusko-italijanskom grupom za proizvodnju naočara Essilor Luxottica, budu dostupne za prodaju u Kanadi, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Italiji početkom ove godine, prenio je Rojters.

Međutim, sve veća potražnja i ograničene zalihe znače da će lansiranje biti odloženo, objavila je menadžerka za komunikacije Meta-e Braun Jaloza.

Prema njenim riječima, zbog neviđene potražnje i ograničenih zaliha, kompanija je odlučila da "pauzira planiranu međunarodnu ekspanziju."

"Nastavićemo da se fokusiramo na ispunjavanje porudžbina u SAD dok ponovo procjenjujemo naš pristup međunarodnoj dostupnosti", rekla je ona.