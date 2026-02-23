Objavljena lista evropskih jezika po težini: Evo gdje spada naš (Mapa)

Prema podacima američkog Instituta za spoljne poslove, evropski jezici razlikuju se po težini učenja, a za najzahtjevnije je potrebno i do 2.200 časova nastave.

Izvor: Reddit/r/MapPorn

Učenje stranih jezika oduvijek je predstavljalo izazov, ali koliko je koji jezik zaista težak? Prema podacima Instituta za spoljne poslove, koji djeluje u okviru Stejt departmenta SAD, evropski jezici mogu se podijeliti u nekoliko kategorija prema vremenu potrebnom da ih izvorni govornik engleskog jezika savlada do profesionalnog nivoa.

Rangiranje se zasniva na procjeni koliko je prosječnom polazniku potrebno nedjelja intenzivne nastave da bi dostigao nivo takozvane "opšte profesionalne osposobljenosti". U pitanju su programi sa oko 25 časova nedjeljno, uz dodatno samostalno učenje.

Najlakši jezici

U prvu kategoriju (oko 24 nedelje, odnosno 600 časova nastave) spadaju jezici koji su najbliži engleskom, poput skandinavskih jezika. Njihova gramatika i rječnik imaju brojne sličnosti sa engleskim, pa se relativno brzo usvajaju. Pored skandinavskih, u ovu grupu spadaju i neki od romanskih jezika kao što su rumunski, italijanski i portugalski.

Srednje zahtjevni jezici

Drugu i treću kategoriju (30 do 36 nedelja) čine jezici poput španskog, francuskog i njemačkog. Iako su gramatički kompleksniji, njihova široka rasprostranjenost i bogata literatura čine ih dostupnim za učenje.

U ovu grupu često se svrstavaju i pojedini slovenski jezici, koji za govornike engleskog predstavljaju veći izazov zbog drugačije strukture i padežnog sistema.

Najteži jezici

Posebnu pažnju izazivaju gotovo svi slovenski jezici, među kojima je srpski jezik, kao i neki poput mađarskog i finskog, koji se izdvajaju od većine evropskih jezika jer ne pripadaju indoevropskoj porodici. Zbog specifične gramatike, velikog broja padeža i drugačije logike tvorbe riječi, ovi jezici zahtijevaju znatno više vremena i truda za savladavanje.

Prema FSI klasifikaciji, jezici najviše kategorije zahtijevaju i do 88 nedelja, odnosno oko 2.200 časova nastave.

Procjene, a ne apsolutne istine

Važno je napomenuti da su ove procjene zasnovane na iskustvu u radu sa američkim diplomatama i odnose se na izvorne govornike engleskog jezika. Stvarni napredak zavisi od brojnih faktora, prethodnog znanja, motivacije, izloženosti jeziku i individualnih sposobnosti.

Ipak, ova rang-lista pruža zanimljiv uvid u to kako se evropski jezici međusobno razlikuju po stepenu zahtjevnosti i potvrđuje da, iako su svi evropski jezici geografski bliski, lingvistički mogu biti veoma udaljeni.

(MONDO)