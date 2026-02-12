logo
Otvorene prijave za kreativnu psiho-dramsku radionicu "Nisam ti rekla" namijenjenu ženama

Otvorene prijave za kreativnu psiho-dramsku radionicu "Nisam ti rekla" namijenjenu ženama

Autor N.D.
0

Kreativna psiho-dramska radionica "Nisam ti rekla" otvorila je prijave za učesnice, pružajući ženama prostor da kroz umjetnički i terapijski rad osnaže svoj glas i podijele lična iskustva.

Nisam ti rekla radionica Izvor: Ustupljena fotografija

Radionica je namijenjena ženama bez formalnog pozorišnog obrazovanja, a cilj je kroz grupni rad, kreativni proces i stručnu podršku razviti originalan scenski materijal zasnovan na njihovim svjedočanstvima.

Projekat spaja pozorišnu umjetnost i psihoterapiju, a vodiće ga glumica Miljka Brđanin i licencirani psihoterapeut Irene Spasojević. Tokom dvanaest nedjelja, učesnice će imati priliku da razvijaju samopouzdanje, glasovnu i tjelesnu izražajnost, dok istovremeno njihova iskustva postaju dio javne prezentacije i medijske kampanje koja anonimno prenosi njihove priče u širu zajednicu.

Cilj radionice nije samo kreativno izražavanje, već i društveno-aktivistički doprinos – projekat podstiče dijalog o mentalnom zdravlju, rodnoj ravnopravnosti i solidarnosti, te ruši predrasude u društvu.

Poziv za prijavu je otvoren do 15. februara, a selekcijom će biti odabrano do 10 učesnica, kako bi se osigurao kvalitetan rad u manjoj grupi. Radionica će se održavati u prostoru Fluks Laba, jednom sedmično u periodu mart–maj, u trajanju od dva sata po susretu.

Prijave se mogu slati na imejl adresu [email protected] ili putem Instagram stranice projekta, uz kratko obrazloženje motivacije.

Projekat „Nisam ti rekla“ donosi inovativan pristup na spoju kulture, umjetnosti i psihosocijalne podrške, osnažujući žene čiji se glas često ne čuje i gradeći most između ličnog i društvenog, privatnog i javnog.

