Svi nutricionisti imaju istog pobjednika: Ovo je najbolji hljeb za krvni pritisak

Pitali su nutricioniste koji hljeb podržava zdravlje krvnog pritiska i svi su imali isti odgovor.

Hljeb je osnovna namirnica u ishrani mnogih ljudi. Iako hljeb može da bude dio zdrave ishrane, neke vrste su bolje za opšte zdravlje, uključujući i krvni pritisak, od drugih. Kako bi razjasnili nedoumice, nutricionisti su za Health izdvojili svoj najbolji izbor za podršku zdravom krvnom pritisku. I svi su se složili oko jednog jasnog pobjednika.

Najbolji hljeb za krvni pritisak

Proklijali integralni hljeb od cijelog zrna je prvi izbor nutricionista kada je u pitanju zdravlje krvnog pritiska. Razlog za to je njegova visoka nutritivna vrijednost, uključujući visok sadržaj vlakana i minerala koji su ključni za regulaciju krvnog pritiska.

Zašto ga nutricionisti vole?

Proklijali integralni hljeb pravi se od cijelih zrna.

"Vlakna koja se nalaze u tim netaknutim zrnima doprinose snižavanju krvnog pritiska u cjelini, vjerovatno kroz kombinaciju poboljšane funkcije krvnih sudova, bolje regulacije apetita i kontrole tjelesne težine", rekao je Aleksandar LeRic.

Istraživanja pokazuju da je povećanje unosa vlakana efikasan način za snižavanje krvnog pritiska. Studije ukazuju da žene sa visokim krvnim pritiskom imaju koristi od unosa najmanje 28 grama vlakana dnevno, dok muškarci mogu da imaju koristi od 38 grama dnevno.

"Kao opšte pravilo, treba tražiti hljeb koji sadrži najmanje 3-5 grama vlakana po kriški", rekla je Viki Klimantiris, dijetetičarka.

Pored toga, proklijali integralni hljeb sadrži znatno više minerala koji pomažu u regulaciji krvnog pritiska u poređenju sa hljebom od rafinisanog bijelog brašna.

"Proklijali integralni hljeb ima niži glikemijski uticaj od bijelog hleba, što znači da nakon obroka neće toliko naglo podići nivo šećera u krvi", rekla je Rejčel Ažmera, dijetetičarka.

Šta čini hljeb najboljim za krvni pritisak?

Najbolji hljeb za krvni pritisak je onaj koji obezbjeđuje veće količine nutrijenata za koje je poznato da podržavaju zdrav nivo krvnog pritiska, kao što su vlakna i magnezijum.

Prilikom kupovine hljeba pogodnog za krvni pritisak, obratite pažnju na sljedeće:

da sadrži najmanje 3 grama vlakana po kriški

da je napravljen od cijelih zrna

da sadrži 140 miligrama natrijuma ili manje po kriški

Za bolju kontrolu krvnog pritiska, uživajte u hljebu sa nutritivno bogatim dodacima kao što su avokado, humus, puteri od orašastih plodova ili obilje povrća, kako biste napravili zasitne i zdrave obroke za srce.

