Žena sa savršenom figurom: Kako izgleda i šta jede Brazilka koja nosi ovu grandioznu titulu?

Vještačka inteligencija je analizirala hiljade fotografija i izabrala upravo nju - ženu sa savršenom figurom.

Izvor: Instagram/karolrosalin

O standardima ljepotemožemo da raspravljamo beskonačno, ali neuronske mreže se u te diskusije ne uključuju. One jednostavno analiziraju podatke i daju rezultat.

Tako je Rozalin Karol (25) iz Sao Paula dobila neformalnu, ali zvučnu titulu žene sa savršenom figurom po verziji vještačke inteligencije.

Algoritam je ocijenio ne samo izgled, već i parametre zdravlja i fizičke forme, a na osnovu ukupnih faktora, njegov izbor je pao na nju.

Kako je vještačka inteligencija birala?

Neuronske mreže su prvobitno kreirane za praktične zadatke - prepoznavanje govora, obradu slika ili analizu medicinskih podataka. Ipak, njihova primjena je postepeno rasla i danas algoritmi rade stvari koje su do skoro smatrane isključivo domenom ljudi, uključujući i procjenu izgleda.

Da bi se ovakav sistem obučio, istraživači u njega unose milione slika i sa svakim novim setom podataka, tačnost zaključaka mreža raste.

U slučaju Rozalin, algoritam je analizirao hiljade fotografija i uzeo u obzir ne samo estetske parametre, već i markere zdravlja i fizičke forme. Ovo nije rangiranje ljepote u tradicionalnom smislu, već demonstracija kako vještačka inteligencija radi sa vizuelnim podacima i koje obrasce može da prepozna.

Ko je Rozalin Karol?

Rozalin živi u Brazilu, vodi društvene mreže sa milionskom publikom i bavi se fitnesom već osam godina. Njena figura je rezultat dosledne rutine, koja uključuje treninge snage i redovnu pravilnu ishranu.

"Plejboj Australija" je njen izgled nazvao oličenjem ženstvenosti sa blagim oblinama, bez pretjerane mišićne mase, a istraživanja tog časopisa potvrđuju - oko 80 odsto ispitanika preferira upravo ovakav tip građe, a ne atletski sa izraženim reljefom.

Šta ova Brazilka jede?

Rozalinina ishrana nije iznenađujuća, sve je prilično predvidivo i dosledno. Osnovu čine svježe voće i povrće, ovsena kaša, kao i pileće meso. Doručak, koji redovno pokazuje pratiocima, čine kajgana, tropsko voće, ovsena kaša i kafa.

Treba napomenuti ono što stručnjaci stalno ponavljaju - kopiranje nečije ishrane i režima vježbanja ne znači da ćete dobiti isti rezultat. Individualne osobine tijela, zdravstveno stanje i polazni podaci čine svaku gotovu šemu samo polaznom tačkom, a ne uputstvom sa predvidivim ishodom koje treba bezuslovno pratiti.

