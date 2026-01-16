Iznenađujući uzrok visokog krvnog pritiska: Nema veze sa stresom, ishranom ili tjelesnom težinom

Naučnici tvrde da bi jedan slabo poznat dio mozga mogao da bude odgovoran za povišen krvni pritisak.

Izvor: Shutterstock/A3pfamily

Lateralna parafacijalna regija je snop nerava u moždanom stablu koji kontroliše automatske funkcije kao što su varenje, disanje i srčani ritam. Ova regija se takođe aktivira kada se osoba smije, vježba ili kašlje, izazivajući forsirane izdisaje vazduha koji proizvode ove zvuke.

Međutim, istraživači sa Novog Zelanda sada tvrde da su otkrili kako aktivacija ove regije može da pokrene i nerve koji uzrokuju stezanje krvnih sudova, piše "Dejli mejl", što može da dovede do porasta krvnog pritiska i izazove hronično stanje poznato kao hipertenzija.

U laboratorijskim uslovima, istraživači su aktivirali i inhibirali nerve u ovoj regiji, istovremeno prateći krvni pritisak. Utvrdili su da krvni pritisak raste kada je lateralna parafacijalna regija aktivna, a opada kada se njena aktivnost suzbije.

"Otkrili smo novu regiju mozga koja izaziva visok krvni pritisak. Da, mozak je kriv za hipertenziju. Otkrili smo da se u uslovima povišenog krvnog pritiska lateralna parafacijalna regija aktivira, a kada je naš tim deaktivirao ovu regiju, krvni pritisak se vratio na normalan nivo", rekao je dr Džulijan Pejton, fiziolog koji je predvodio istraživanje.

Studija je sprovedena na pacovima, a istraživači će morati da pronađu način da ovu regiju ispitaju i kod ljudi kako bi potvrdili svoje nalaze.

Nije jasno koliki procenat slučajeva visokog krvnog pritiska može biti izazvan ovim mehanizmom. Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da su faktori životnog stila, poput ishrane bogate solju, stresa, gojaznosti i konzumacije alkohola, ključni uzroci povišenog krvnog pritiska.

Ipak, sve veći broj istraživanja sugeriše da bi ovo stanje moglo da bude povezano sa mozgom, koji šalje signale ostatku tijela kako bi prilagodio srčani ritam i širinu krvnih sudova, a samim tim i krvni pritisak.

Istraživači navode da bi njihovi nalazi mogli da pomognu u razvoju novih terapija za visok krvni pritisak, koje bi bile usmjerene na smirivanje nerava u mozgu koji mogu da izazovu ovo stanje.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa lekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

(MONDO)