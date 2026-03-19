Ovaj začin tjera štetočine i biljke se oporave za par dana: Trik iz kuhinje rješava i buđ

Cimet je prirodno rješenje za štetočine i buđ – jednostavan trik koji može brzo poboljšati zdravlje vaših biljaka.

Cimet štiti biljke od buđi, gljivica i štetočina

Može se koristiti kao sprej ili posuti po zemlji

Redovna upotreba brzo poboljšava zdravlje biljaka

Ako volite biljke, znate koliko brzo mogu da izgube snagu – listovi požute, pojavi se buđ, a štetočine kao da se stvore preko noći. I dok većina odmah poseže za hemijskim sredstvima, postoji jednostavnije rješenje koje verovatno već imate u kuhinji.

Cimet – začin koji povezujemo sa kolačima i toplim napicima – može postati vaš tajni saveznik u nezi biljaka. Prirodan, bezbjedan i izuzetno efikasan, sve češće ga preporučuju i stručnjaci.

Zašto je cimet dobar za biljke

Cimet ima snažna antibakterijska i antifungalna svojstva, što znači da može pomoći u borbi protiv buđi, gljivica i raznih bolesti biljaka.

Pored toga, njegov intenzivan miris odbija štetočine poput mrava, paukova i drugih insekata – i to bez štete po biljku ili okolinu.

Kako da koristite cimet za zaštitu biljaka

Sprej protiv buđi i gljivica

Jedan od najefikasnijih načina je da napravite prirodni sprej.

Potrebno:

1 kašika cimeta

oko 5 litara mlake vode

Dobro promvešajte, procedite kroz filter i sipajte u bočicu sa raspršivačem.

Ovaj rastvor možete prskati po listovima i zemlji kako biste sprečili ili ublažili pojavu gljivica. Preporučuje se primena dva puta nedjeljno.

Ako je buđ već prisutna, prvo uklonite zahvaćeni dio, pa tek onda nanesite sprej.

Posipanje po zemlji

Cimet možete i lagano posuti po površini zemlje.

Važno je da sloj bude tanak – jer previše cimeta može zadržavati vodu i napraviti kontraefekat.

Ova metoda pomaže da se održi zdravo zemljište i spriječi razvoj štetočina.

Zaštita nakon orezivanja

Ako ste orezivali biljku ili pravite reznice, cimet može pomoći u zarastanju.

Dovoljno je da blago umočite isječeni deo biljke u cimet i odmah posadite. On djeluje kao prirodni "zatvarač" i sprečava truljenje.

Koliko često treba koristiti cimet

Za najbolji efekat, preporučuje se:

posipanje ili prskanje na svakih 10–14 dana

redovna kontrola biljke i ponovna primjena po potrebi

Važne greške koje treba izbjeći

Iako je prirodan, cimet treba koristiti pažljivo:

nemojte koristiti previše – može otežati upijanje vode

izbjegavajte aromatizovani šećer sa cimetom – potreban je pravi cimet

idealno je koristiti cejlonski cimet, jer je blaži za biljke

Posipanje cimeta u zemlju sa biljkom

Postoje i alternative

Ako želite jači efekat, možete koristiti i neem ulje, koje je poznato po snažnijem dejstvu protiv štetočina.

Za probleme sa buđi, dobar izbor je i aktivni ugalj koji se dodaje u zemlju, piše Ona.

Na kraju, ono što ovaj trik čini posebnim jeste njegova jednostavnost. Bez skupih preparata, bez hemije – samo jedan začin koji već imate kod kuće. A vaše biljke će vam vrlo brzo pokazati razliku.