Ako vam orhideja izgleda kao da joj nema pomoći, nemojte je bacati: Pokušajte sa ovim sastojkom iz kuhinje

Orhideja vam vene i gubi cvjetove? Jednostavan trik sa bijelim lukom može pomoći u oporavku korijena i podstaći rast nove, zdrave biljke.
- Orhideja često propada zbog trulog korijena i viška vode.
- Bijeli luk može da pomogne jer ima prirodna antibakterijska svojstva.
- Uz pravilnu njegu, novi korijen se može pojaviti za nekoliko nedjelja.
Ako vam je orhideja donedavno bila kraljica prozora, a sada izgleda kao da joj treba hitna terapija i topla riječ, niste jedini. Kad cvjetovi počnu da blijede, listovi da klonu, a cijela biljka djeluje tužno, vrlo je moguće da joj korijen bukvalno "davi" višak vode. Dobra vijest? Spas možda već imate u kuhinji, a u pitanju je jedna sasvim obična namirnica koja može da vrati vašu orhideju u život.
Izvadite orhideju iz saksije, uklonite truli korijen, operite i dezinfikujte listove. Koristite bijeli luk, koji ima antibakterijska svojstva. Izmiksajte čen bijelog luka s malo vode, a zatim tu tečnost (bez bijelog luka) potopite orhideju na 10 minuta.
Osušite korijen i listove, preporučljivo je ukloniti cvjetne grane. Stavite listove u providnu čašu s malo vode, stvarajući efekat staklenika blizu prozora.
Nakon 2 do 3 nedjelje, primetićete nove korijene, a za 3 mjeseca trebalo bi da imate zdrav i jak koren spreman za presađivanje. Ako ste već pokušavali slične trikove bez uspjeha, možda je problem u nepravilnom vlaženju novog korijena.