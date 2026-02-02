Ako vam orhideja izgleda kao da joj nema pomoći, nemojte je bacati: Pokušajte sa ovim sastojkom iz kuhinje

Orhideja vam vene i gubi cvjetove? Jednostavan trik sa bijelim lukom može pomoći u oporavku korijena i podstaći rast nove, zdrave biljke.

Izvor: Shutterstock

Orhideja često propada zbog trulog korijena i viška vode.

Bijeli luk može da pomogne jer ima prirodna antibakterijska svojstva.

Uz pravilnu njegu, novi korijen se može pojaviti za nekoliko nedjelja.

Ako vam je orhideja donedavno bila kraljica prozora, a sada izgleda kao da joj treba hitna terapija i topla riječ, niste jedini. Kad cvjetovi počnu da blijede, listovi da klonu, a cijela biljka djeluje tužno, vrlo je moguće da joj korijen bukvalno "davi" višak vode. Dobra vijest? Spas možda već imate u kuhinji, a u pitanju je jedna sasvim obična namirnica koja može da vrati vašu orhideju u život.

Izvadite orhideju iz saksije, uklonite truli korijen, operite i dezinfikujte listove. Koristite bijeli luk, koji ima antibakterijska svojstva. Izmiksajte čen bijelog luka s malo vode, a zatim tu tečnost (bez bijelog luka) potopite orhideju na 10 minuta.

Osušite korijen i listove, preporučljivo je ukloniti cvjetne grane. Stavite listove u providnu čašu s malo vode, stvarajući efekat staklenika blizu prozora.

Nakon 2 do 3 nedjelje, primetićete nove korijene, a za 3 mjeseca trebalo bi da imate zdrav i jak koren spreman za presađivanje. Ako ste već pokušavali slične trikove bez uspjeha, možda je problem u nepravilnom vlaženju novog korijena.

Žena brine o orhideji

Izvor: Shutterstock