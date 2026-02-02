logo
Ako vam orhideja izgleda kao da joj nema pomoći, nemojte je bacati: Pokušajte sa ovim sastojkom iz kuhinje

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Orhideja vam vene i gubi cvjetove? Jednostavan trik sa bijelim lukom može pomoći u oporavku korijena i podstaći rast nove, zdrave biljke.

Bijeli luk pomaže orhideji Izvor: Shutterstock
  • Orhideja često propada zbog trulog korijena i viška vode.
  • Bijeli luk može da pomogne jer ima prirodna antibakterijska svojstva.
  • Uz pravilnu njegu, novi korijen se može pojaviti za nekoliko nedjelja.

Ako vam je orhideja donedavno bila kraljica prozora, a sada izgleda kao da joj treba hitna terapija i topla riječ, niste jedini. Kad cvjetovi počnu da blijede, listovi da klonu, a cijela biljka djeluje tužno, vrlo je moguće da joj korijen bukvalno "davi" višak vode. Dobra vijest? Spas možda već imate u kuhinji, a u pitanju je jedna sasvim obična namirnica koja može da vrati vašu orhideju u život.

Izvadite orhideju iz saksije, uklonite truli korijen, operite i dezinfikujte listove. Koristite bijeli luk, koji ima antibakterijska svojstva. Izmiksajte čen bijelog luka s malo vode, a zatim tu tečnost (bez bijelog luka) potopite orhideju na 10 minuta.

Osušite korijen i listove, preporučljivo je ukloniti cvjetne grane. Stavite listove u providnu čašu s malo vode, stvarajući efekat staklenika blizu prozora.

Nakon 2 do 3 nedjelje, primetićete nove korijene, a za 3 mjeseca trebalo bi da imate zdrav i jak koren spreman za presađivanje. Ako ste već pokušavali slične trikove bez uspjeha, možda je problem u nepravilnom vlaženju novog korijena.

Žena brine o orhideji
Izvor: Shutterstock

