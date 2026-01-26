logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Botaničar prije 100 godina upozoravao: 7 sobnih biljaka koje mogu negativno uticati na zdravlje i san

Botaničar prije 100 godina upozoravao: 7 sobnih biljaka koje mogu negativno uticati na zdravlje i san

Izvor Lepa i srećna
0

Neke popularne sobne biljke zimi mogu negativno uticati na zdravlje i san. Saznajte koje biljke ne treba držati u spavaćoj sobi i koje su bezbjednija alternativa.

7 sobnih biljaka koje mogu negativno uticati na zdravlje i san Izvor: G-Stock Studio/Shutterstock

Poznati ruski naučnik i veliki botaničar Ivan Mičurin je pored ostalog proučavao ponašanje sobnih biljaka u zatvorenim prostorima. Posebnu pažnju posvećivao je zimskom periodu, kada su prozori zatvoreni, a vazduh u stanovima suv.

Prema Mičurinovim zapažanjima, neke veoma popularne sobne biljke tokom hladnih mjeseci mogu stvoriti nezdravu atmosferu u spavaćoj sobi, bilo zbog otrovnih sokova, intenzivnih mirisa ili načina na koji noću utiču na sastav vazduha.

Zašto su sobne biljke zimi "opasnije"

Tokom grejne sezone prostorije se retko provjetravaju. Topao i suv vazduh pojačava isparavanje eteričnih ulja, dok mnoge biljke noću intenzivnije troše kiseonik. Zbog toga se spavaća soba može pretvoriti u prostor u kome se teško diše, teže se opuštat i samim tim ne može se kvalitetno spavati.

Difenbahija i kroton

Ove biljke su cijenjene zbog dekorativnih listova, ali u sebi sadrže otrovan sok. Ako se list ili stabljika ošteti, oslobađa se supstanca koja može izazvati opekotine na koži i sluzokoži. Posebno su opasne za decu i kućne ljubimce, pa se ne preporučuju za spavaće i dječije sobe.

Difenbahija
Izvor: Shuterstock

Oleander i azaleja

Oleander nije opasan samo na dodir. Njegov miris u zatvorenoj prostoriji može izazvati glavobolju, mučninu i vrtoglavicu. Azaleja djkeluje bezazleno, ali njeni listovi sadrže otrovne materije koje mogu dovesti do ozbiljnog trovanja pri slučajnom kontaktu.

Oleander
Izvor: Shutterstock

Monstera

Veliki, dekorativni listovi monstere tokom dana obogaćuju prostor kiseonikom, ali se noću proces menja jer biljka tada troši kiseonik. U manjoj spavaćoj sobi to može dovesti do jutarnjeg umora, osjećaja težine u glavi i glavobolje.

Monstera
Izvor: Shutterstock

Geranijum

Zimi miris geranijuma postaje intenzivniji. U zatvorenom prostoru eterična ulja mogu nadražiti sluzokožu, izazvati migrene ili alergijske reakcije, naročito kod osjetljivih osoba.

Geranijum
Izvor: Svetlyachock/Shutterstock

Mlečika

Sve vrste mlečike sadrže agresivan sok koji može izazvati jake opekotine, a ako dospe u oči i oštećenje vida. Zbog toga se ove biljke ne preporučuju u prostorijama u kojima se spava.

Mlečika
Izvor: Viktor Vy/Shutterstock

Gdje je mjesto ovim biljkama

Navedene biljke je najbolje držati u prostranim prostorijama, hodnicima ili na zastakljenim terasama. Spavaće i dječije sobe nisu odgovarajuće mjesto za njih, piše Žena.

Za životne prostore mnogo su bolji izbor hlorofitum, spatifilum, fikus i dracena. Ove biljke nisu otrovne i pomažu u održavanju zdravijeg vazduha u domu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA