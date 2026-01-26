Botaničar prije 100 godina upozoravao: 7 sobnih biljaka koje mogu negativno uticati na zdravlje i san

Neke popularne sobne biljke zimi mogu negativno uticati na zdravlje i san. Saznajte koje biljke ne treba držati u spavaćoj sobi i koje su bezbjednija alternativa.

Izvor: G-Stock Studio/Shutterstock

Poznati ruski naučnik i veliki botaničar Ivan Mičurin je pored ostalog proučavao ponašanje sobnih biljaka u zatvorenim prostorima. Posebnu pažnju posvećivao je zimskom periodu, kada su prozori zatvoreni, a vazduh u stanovima suv.

Prema Mičurinovim zapažanjima, neke veoma popularne sobne biljke tokom hladnih mjeseci mogu stvoriti nezdravu atmosferu u spavaćoj sobi, bilo zbog otrovnih sokova, intenzivnih mirisa ili načina na koji noću utiču na sastav vazduha.

Zašto su sobne biljke zimi "opasnije"

Tokom grejne sezone prostorije se retko provjetravaju. Topao i suv vazduh pojačava isparavanje eteričnih ulja, dok mnoge biljke noću intenzivnije troše kiseonik. Zbog toga se spavaća soba može pretvoriti u prostor u kome se teško diše, teže se opuštat i samim tim ne može se kvalitetno spavati.

Difenbahija i kroton

Ove biljke su cijenjene zbog dekorativnih listova, ali u sebi sadrže otrovan sok. Ako se list ili stabljika ošteti, oslobađa se supstanca koja može izazvati opekotine na koži i sluzokoži. Posebno su opasne za decu i kućne ljubimce, pa se ne preporučuju za spavaće i dječije sobe.

Difenbahija

Izvor: Shuterstock

Oleander i azaleja

Oleander nije opasan samo na dodir. Njegov miris u zatvorenoj prostoriji može izazvati glavobolju, mučninu i vrtoglavicu. Azaleja djkeluje bezazleno, ali njeni listovi sadrže otrovne materije koje mogu dovesti do ozbiljnog trovanja pri slučajnom kontaktu.

Oleander

Izvor: Shutterstock

Monstera

Veliki, dekorativni listovi monstere tokom dana obogaćuju prostor kiseonikom, ali se noću proces menja jer biljka tada troši kiseonik. U manjoj spavaćoj sobi to može dovesti do jutarnjeg umora, osjećaja težine u glavi i glavobolje.

Monstera

Izvor: Shutterstock

Geranijum

Zimi miris geranijuma postaje intenzivniji. U zatvorenom prostoru eterična ulja mogu nadražiti sluzokožu, izazvati migrene ili alergijske reakcije, naročito kod osjetljivih osoba.

Geranijum

Izvor: Svetlyachock/Shutterstock

Mlečika

Sve vrste mlečike sadrže agresivan sok koji može izazvati jake opekotine, a ako dospe u oči i oštećenje vida. Zbog toga se ove biljke ne preporučuju u prostorijama u kojima se spava.

Mlečika

Izvor: Viktor Vy/Shutterstock

Gdje je mjesto ovim biljkama

Navedene biljke je najbolje držati u prostranim prostorijama, hodnicima ili na zastakljenim terasama. Spavaće i dječije sobe nisu odgovarajuće mjesto za njih, piše Žena.

Za životne prostore mnogo su bolji izbor hlorofitum, spatifilum, fikus i dracena. Ove biljke nisu otrovne i pomažu u održavanju zdravijeg vazduha u domu.