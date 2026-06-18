Kuhinju iz devedesetih pretvorili u moderan prostor za manje od 1.800 evra: Bez rušenja i skupih radova

Jedan bračni par pokazao je da za potpunu transformaciju kuhinje nisu potrebni veliki građevinski zahvati.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kuhinja iz devedesetih osvježena je bez velikih građevinskih radova i skupih adaptacija.

Najveću promjenu donijeli su bojenje ormarića, nova rasvjeta i zamjena ručkica.

Drvene letvice oko kuhinjskog ostrva dale su prostoru luksuzan izgled za samo 426 evra.

Mnogi i dalje smatraju da renoviranje doma podrazumijeva velike troškove, mnogo prašine, buku i sedmice radova. Međutim, sve više primjera pokazuje da potpuna transformacija prostora može biti ostvarena i bez rušenja zidova, skupih majstora i velikih ulaganja.

Jedan od takvih primjera dolazi od Kortni Barč, autorke profila "The Homebody Life", i njenog supruga, koji su odlučili da zastarjelu kuhinju iz devedesetih godina pretvore u moderan i funkcionalan prostor.

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Kada su kupili kuću u Koloradu, bili su oduševljeni nekretninom, ali ne i kuhinjom. Prostorom su dominirali hrastovi elementi tipični za devedesete godine, tapete sa motivima bršljana i tamna rasvjeta koja je cijeloj prostoriji davala težak, narandžasto-smeđi ton.

Umjesto skupog renoviranja, odlučili su da zadrže postojeće elemente koji su bili u dobrom stanju i osvježe ih bojom. Gornji ormarići ofarbani su u bijelu nijansu koja je unijela više svjetlosti i osjećaj prostranosti, dok su donji elementi dobili nježnu sivu boju, stvarajući elegantan kontrast.

Dodatnu promjenu donijelo je uklanjanje zakrivljenih dekorativnih nosača na kuhinjskom ostrvu, karakterističnih za enterijere iz devedesetih godina. Time je ostrvo dobilo jednostavniji i savremeniji izgled.

Posebnu pažnju posvetili su detaljima. Stare plafonske lampe zamijenjene su modernim visećim svjetiljkama sa mesinganim detaljima, dok su nove ručkice na ormarićima usklađene sa istim tonovima, čime je postignut skladan izgled cijelog prostora.

Najveći efekat, ipak, postignut je postavljanjem drvenih letvica oko kuhinjskog ostrva i na bočne strane donjih ormarića. Ovaj jednostavan trik dao je kuhinji izgled namještaja rađenog po mjeri i unio dozu luksuza bez velikih troškova.

Ukupni troškovi za boju, alat, rasvjetu i nove ručkice iznosili su oko 426 evra. Kasnije su kupili i novi frižider vrijedan oko 1.360 evra, pa je kompletna transformacija koštala približno 1.785 evra.

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Vidi opis Kuhinju iz devedesetih pretvorili u moderan prostor za manje od 1.800 evra: Bez rušenja i skupih radova Kuhinjsko ostrvo Kuhinja i dnevna soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Rezultat je moderna, svijetla i funkcionalna kuhinja koja pokazuje da se uz malo kreativnosti i pažljivo planiranje i zastarjeli enterijeri mogu pretvoriti u prostor koji izgleda potpuno novo.

Pogledajte još jednu kuhinju prije renoviranja:

Ali i poslije renoviranja, sa malim ali efektnim promjenama:

(Lepa i srećna)