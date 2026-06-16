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Živim u kombiju i nikad nisam bila srećnija: Moj mali stan na točkovima je jeftin i vrlo udoban

Živim u kombiju i nikad nisam bila srećnija: Moj mali stan na točkovima je jeftin i vrlo udoban

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Kada je otišla u penziju i suočila se s dijagnozom karcinoma dojke, 72-godišnja Lin odlučila je da promijeni život iz korijena. Kupila je polovni kombi, pretvorila ga u dom od 12 kvadrata i danas živi bez kirije i hipoteke, putujući gdje god poželi.

Živi u kombiju od 12 kvadrata: Nakon borbe s rakom pronašla slobodu i sreću Izvor: Tiny Home Tours
  • Lin je nakon penzionisanja i dijagnoze karcinoma dojke odlučila da živi u kombiju.
  • U adaptaciju polovnog Ford Transita uložila je oko 40.000 dolara.
  • Danas, sa 72 godine, živi bez kirije i hipoteke i tvrdi da nikada nije bila srećnija.

Mali stan u kojem Lin živi ima samo 12 kvadrata, ali ona kaže da nikad nije bila srećnija.

Lin je odlučila da promijeni život kada je otišla u penziju i dobila dijagnozu karcinoma dojke. Umjesto da nastavi da plaća kiriju i račune, riješila je da uloži oko 40.000 dolara u sopstvenu slobodu - kupila je polovni Ford Transit iz 2015. godine za 19.000 dolara i uložila još 20.000 u kompletnu adaptaciju.

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Sve je radila uz pomoć majstora Džonija, a svaku noć provodila je u kombiju dok su radovi napredovali, dajući svoje sugestije i ideje.

Rezultat je mali stan na točkovima dug gotovo šest metara, obložen prirodnim drvetom i uređen bez pregradnih zidova. Kuhinja, krevet i dnevni boravak spojeni su u otvoren i funkcionalan prostor.

zivim u kombiju mali stan na tockovima
Izvor: Tiny Home Tours

Kuhinja je opremljena svim aparatima koje svakodnevno koristi, uključujući er-frajer, toster i plinski šporet. Tu su i duboka sudopera, kao i odvojeni frižider i zamrzivač. Frižider služi za čuvanje insulina, dok u zamrzivaču drži hranu za psa za narednih 40 dana.

Kauč dimenzija 61 sa 183 centimetra služi i kao mjesto za odmor i kao pomoćni ležaj za goste, dok se u kupatilu nalazi kompostni toalet.

Tuširanje je riješila jednostavno - koristi šator postavljen napolju, crijevo i oko 10 litara tople vode. Unutrašnjost kombija krasi devet visećih ormarića, dvanaest ventilatora i rashladni uređaj prilagođen visokim temperaturama.

živim u kombiju mali stan na točkovima
Izvor: Tiny Home Tours

Struju obezbjeđuje baterija kapaciteta 2.048 Wh povezana sa 600 W solarnih panela na krovu, uz rezervni generator. Na raspolaganju ima i rezervoar za vodu zapremine oko 75 litara, što joj omogućava kuvanje, pranje i tuširanje tokom dužih putovanja.

Danas, sa 72 godine, Lin živi od socijalne pomoći, ali više ne plaća kiriju niti hipoteku. Nakon što je pobijedila karcinom dojke, kaže da uživa u slobodi i da je srećnija nego ikada ranije.

Njen dom na točkovima pokazuje da je moguće živjeti udobno i funkcionalno čak i na svega 12 kvadratnih metara.

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Izvor: Instagram/housesandremodeling/mannat_home_solutions/decorationinliving/

Tagovi

uređenje doma enterijer kombi

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