Kada je otišla u penziju i suočila se s dijagnozom karcinoma dojke, 72-godišnja Lin odlučila je da promijeni život iz korijena. Kupila je polovni kombi, pretvorila ga u dom od 12 kvadrata i danas živi bez kirije i hipoteke, putujući gdje god poželi.

Izvor: Tiny Home Tours

Lin je nakon penzionisanja i dijagnoze karcinoma dojke odlučila da živi u kombiju.

U adaptaciju polovnog Ford Transita uložila je oko 40.000 dolara.

Danas, sa 72 godine, živi bez kirije i hipoteke i tvrdi da nikada nije bila srećnija.

Mali stan u kojem Lin živi ima samo 12 kvadrata, ali ona kaže da nikad nije bila srećnija.

Lin je odlučila da promijeni život kada je otišla u penziju i dobila dijagnozu karcinoma dojke. Umjesto da nastavi da plaća kiriju i račune, riješila je da uloži oko 40.000 dolara u sopstvenu slobodu - kupila je polovni Ford Transit iz 2015. godine za 19.000 dolara i uložila još 20.000 u kompletnu adaptaciju.

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Sve je radila uz pomoć majstora Džonija, a svaku noć provodila je u kombiju dok su radovi napredovali, dajući svoje sugestije i ideje.

Rezultat je mali stan na točkovima dug gotovo šest metara, obložen prirodnim drvetom i uređen bez pregradnih zidova. Kuhinja, krevet i dnevni boravak spojeni su u otvoren i funkcionalan prostor.

zivim u kombiju mali stan na tockovima

Izvor: Tiny Home Tours

Kuhinja je opremljena svim aparatima koje svakodnevno koristi, uključujući er-frajer, toster i plinski šporet. Tu su i duboka sudopera, kao i odvojeni frižider i zamrzivač. Frižider služi za čuvanje insulina, dok u zamrzivaču drži hranu za psa za narednih 40 dana.

Kauč dimenzija 61 sa 183 centimetra služi i kao mjesto za odmor i kao pomoćni ležaj za goste, dok se u kupatilu nalazi kompostni toalet.

Vidi opis Živim u kombiju i nikad nisam bila srećnija: Moj mali stan na točkovima je jeftin i vrlo udoban Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Youtube / Exploring Alternatives Br. slika: 21 21 / 21 AD

Tuširanje je riješila jednostavno - koristi šator postavljen napolju, crijevo i oko 10 litara tople vode. Unutrašnjost kombija krasi devet visećih ormarića, dvanaest ventilatora i rashladni uređaj prilagođen visokim temperaturama.

živim u kombiju mali stan na točkovima

Izvor: Tiny Home Tours

Struju obezbjeđuje baterija kapaciteta 2.048 Wh povezana sa 600 W solarnih panela na krovu, uz rezervni generator. Na raspolaganju ima i rezervoar za vodu zapremine oko 75 litara, što joj omogućava kuvanje, pranje i tuširanje tokom dužih putovanja.

Danas, sa 72 godine, Lin živi od socijalne pomoći, ali više ne plaća kiriju niti hipoteku. Nakon što je pobijedila karcinom dojke, kaže da uživa u slobodi i da je srećnija nego ikada ranije.

Njen dom na točkovima pokazuje da je moguće živjeti udobno i funkcionalno čak i na svega 12 kvadratnih metara.

Vidi opis Živim u kombiju i nikad nisam bila srećnija: Moj mali stan na točkovima je jeftin i vrlo udoban mali stan od 12 kvadrata u kombiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 6 6 / 6 AD

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