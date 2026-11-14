Ova tuš-kabina je hit za malo kupatilo: Ne zauzima puno prostora i izgleda odlično

Pogledajte koja tuš-kabina je savršena za malo kupatilo! Čini prostor većim, lako se čisti i lijepo izgleda...

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Mala kupatila zahtijevaju pažljivo planiranje, jer svaki centimetar mora da bude dobro iskorišćen. Kada je prostor ograničen, klasične tuš-kabine ponekad mogu da djeluju glomazno i dodatno opterete enterijer. Zato se kao jedno od najpraktičnijih i najljepših rješenja izdvajaju ugradne tuš-kabine sa prozirnim staklom.

Njihova najveća prednost je u tome što se uklapaju u postojeću nišu između zidova, pa nema potrebe za dodatnim prostorom koji bi zauzimala zasebna kabina. Staklena vrata ili pregrada jasno odvajaju prostor za tuširanje, a pritom ne narušavaju osjećaj prostranosti.

Prozirno staklo čini da kupatilo izgleda veće

Za razliku od masivnih kabina sa neprozirnim ili dekorisanim površinama, prozirno staklo ne prekida pogled i omogućava da svjetlost nesmetano prolazi kroz prostoriju. Zbog toga kupatilo djeluje otvorenije, svjetlije i vizuelno prostranije.

Ovakvo rješenje posebno lijepo izgleda u kombinaciji sa velikim pločicama, neutralnim bojama i jednostavnim kupatilskim namještajem. Minimalistički izgled stakla lako se uklapa u različite stilove uređenja, od modernog do klasičnog.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova tuš kabina!

Praktično rješenje za svaki centimetar

Ugradna tuš-kabina može da bude odličan izbor za uska i mala kupatila, naročito kada već postoji prostor između dva zida koji može da se iskoristi za tuš-zonu. Na taj način se izbjegava postavljanje glomaznih konstrukcija, a raspored ostaje funkcionalan.

U zavisnosti od dimenzija niše, mogu se postaviti klizna ili klasična vrata. Klizna su naročito praktična kada nema dovoljno mjesta za otvaranje vrata prema spolja, jer ne zahtijevaju dodatni prostor ispred tuš-kabine.

Na šta treba obratiti pažnju?

Prije ugradnje važno je dobro isplanirati odvod vode i nagib poda, kako se voda ne bi zadržavala ili razlivala po ostatku kupatila. Takođe, treba izabrati kvalitetno kaljeno staklo i odgovarajuće profile i okove.

Iako prozirno staklo zahtijeva redovno brisanje kako bi se izbjegle vidljive kapljice i tragovi kamenca, njegova prednost je u tome što vizuelno ne opterećuje prostor.

Upravo zato su ugradne tuš-kabine sa prozirnim staklom odličan izbor za mala kupatila: praktične su, nenametljive i doprinose tome da prostor izgleda urednije i veće.