Kupatilo može da izgleda kao novo za samo 48 sati: 3 trika bez skidanja pločica i velikog troška

3 načina da sredite kupatilo bez skidanja pločica I sa malo para... Rezultati su vidljivi već poslije 48 sati.

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Promjena izgleda kupatila ne mora da podrazumijeva majstore, šut i sedmice radova. Ako su pločice dotrajale ili vam se više ne dopada njihova boja, postoje tri načina da osvježite prostor bez njihovog skidanja. Uz dobar izbor materijala i pažljivu pripremu, kupatilo može da dobije potpuno drugačiji izgled za svega nekoliko dana.

Farbanje pločica je najbrži način da promijenite izgled kupatila

Ako vam se ne dopadaju stare pločice, ne morate odmah da ih mijenjate. Specijalne boje za keramiku omogućavaju da promijenite izgled zidova, pa čak i poda, pod uslovom da je proizvod namijenjen takvoj površini.

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Prije farbanja pločice je potrebno temeljno očistiti, odmastiti i osušiti, a zatim pripremiti prema uputstvu proizvođača. Koristite isključivo boje predviđene za pločice, jer obične zidne boje nisu dovoljno otporne. Umjesto jednog debelog sloja, nanesite nekoliko tanjih, uz poštovanje vremena sušenja.

Rezultat mogu biti potpuno drugačije pločice, bez razbijanja i stvaranja nereda. Ipak, imajte na umu da je za potpuno očvršćavanje boje ponekad potrebno više od 48 sati, pa obavezno provjerite uputstvo na pakovanju.

Dekorativne naljepnice i promjena izgleda za nekoliko sati

Ako želite brzo i jednostavno rješenje, dekorativne naljepnice za pločice mogu biti odličan izbor. Dostupne su u različitim dezenima, od imitacije mermera i betona do geometrijskih motiva i šarenih ornamenata.

Možete ih postaviti preko pojedinačnih pločica ili njima naglasiti samo jedan dio zida. Tako ćete dobiti zanimljiv detalj bez velikog ulaganja. Prije lijepljenja površina mora biti čista, suva i odmašćena. Posebno je važno da izaberete naljepnice namijenjene kupatilima i da provjerite da li su pogodne za mjesto na koje želite da ih postavite. Nisu sve predviđene za direktan kontakt s vodom, pa ih ne treba koristiti u tuš-kabini ako proizvođač to izričito ne dozvoljava.

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Vidi opis Kupatilo može da izgleda kao novo za samo 48 sati: 3 trika bez skidanja pločica i velikog troška Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tanki zidni paneli za elegantno kupatilo bez rušenja

Treća ideja namijenjena je onima koji žele upečatljiviju promjenu. Tanki dekorativni paneli mogu se postaviti preko postojećih pločica, pa se stari zidovi brzo pretvaraju u površine koje izgledaju kao mermer, kamen ili beton.

Veliki formati panela posebno su zanimljivi jer imaju manje vidljivih spojeva, zbog čega kupatilo djeluje urednije i modernije. Osim toga, pojedini modeli lako se čiste i namijenjeni su prostorijama sa povećanom vlagom.

Prije kupovine provjerite da li su paneli predviđeni za kupatila i konkretno mjesto na koje želite da ih postavite. Za tuš-kabinu neophodni su sistemi koji su izričito namijenjeni direktnom izlaganju vodi, uz pravilno zaptivanje spojeva.

Uz ove tri ideje možete da promijenite izgled kupatila bez skupog i komplikovanog renoviranja. Najvažnije je da odaberete rješenje koje odgovara stanju postojećih pločica, budžetu i načinu korišćenja prostora.