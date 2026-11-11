Čuvao tajnu godinama, pa pred zatvaranje restorana objavio javno: Zbog njegovog recepta čekali su u redovima

Zbog ovog bijelog sosa Njujorčani su čekali u redovima, a pred zatvaranje vlasnik je otkrio recept od 4 sastojka.

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Ako ste ikada probali uličnu hranu u Njujorku, znate da se o dobrim sosevima vode prave debate, a recepti čuvaju strože od bankovnih računa. Ipak, jedan mali restoran na Sedmoj aveniji, čuveni Gyro II, decenijama je okupljao gladne prolaznike iz sasvim posebnog razloga, svi su dolazili zbog njihovog legendarnog bijelog preliva koji je običan giros pretvarao u pravo remek-djelo.

Otkrili originalni recept i zalijepili ga na vrata

Kada su vlasnici pre nekoliko godina odlučili da stave katanac na vrata, umjesto tišine, vjernim gostima ostavili su najvrijedniji oproštajni poklon: rukom ispisan originalni recept. Internet je odmah "poludio", a ispostavilo se da se kultnom sosa kriju samo četiri sastojka koja već imate u kuhinji.

Gyro II, mali lokal brze hrane sa girosom u Sedmoj aveniji blizu stanice Pen u Njujorku, bio je prije svega poznat po jednoj stvari: svom čuvenom bijelom sosu. Kada se lokal, prema izvještajima, zatvorio oko 2017. godine, vjernim gostima ostavio je oproštajni dar podijelivši recept.

Recept od samo 4 sastojka

Ispostavilo se da je tajna iznenađujuće jednostavna: oko 900 grama majoneza, 240 mililitara sirćeta, 110 grama šećera i nepuna tri grama sušene mirođije. Fotografije recepta brzo su se proširile internetom, a obožavaoci ovog lokala konačno su saznali kako da sami naprave taj sos kod kuće.

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Beli sos po receptu grčkog restorana Izvor: Youtube / George Motz

(Mondo)