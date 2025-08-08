logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oblak pepela išao u visinu i do 10 kilometara: Erupcija vulkana Ključevskoj sve jača, ugrožen aviosaobraćaj

Oblak pepela išao u visinu i do 10 kilometara: Erupcija vulkana Ključevskoj sve jača, ugrožen aviosaobraćaj

Autor Dušan Volaš
0

Vulkan Ključevskoj na Kamčatki izbacio je jutros stub pepela na visinu od 10 kilometara, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju Dalekoistočnog ogranka Ruske akademije nauka.

Erupcija vulkana Ključevskoj sve jača, ugrožen aviosaobraćaj Izvor: Artem Sheldovickyi / Sputnik / Profimedia

"Prema satelitskim podacima, emisije pepela dostigle su visinu od 9 do 10 kilometara iznad nivoa mora, a oblak pepela se proteže 515 kilometara jugoistočno od vulkana. Tokovi lave i emisije pepela nastavljaju da teku iz kratera na vrhu vulkana", navodi se u izveštaju, prenosi Interfaks.

Napomenuto je i da emisije pepela na na vulkanu Ključevskoj do visine od 15 kilometara mogu uslijediti u bilo kom trenutku i da takav nastavak aktivnosti može uticati na međunarodne i domaće letove.

Kamčatska Filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka ranije je saopštila da se očekuje intenziviranje erupcije vulkana Ključevskoj u narednim danima.

Ključevskoj je aktivni vulkan na istoku Kamčatke, visine 4.850 metara. Nalazi se 360 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog i najviši je aktivni vulkan u Evroaziji, a ima pravilan oblik kupa sa kraterom na vrhu prečnika oko 700 metara.

Trenutno na Kamčatki postoji sedam aktivnih vulkana.

Vulkan je počeo da eruptira u noći 31. jula nakon snažnog zemljotresa magnitude od 8,8 stepeni Rihterove skale, a njegova erupcija je sve jača.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

vulkan Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ