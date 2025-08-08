Oblak pepela išao u visinu i do 10 kilometara: Erupcija vulkana Ključevskoj sve jača, ugrožen aviosaobraćaj

Vulkan Ključevskoj na Kamčatki izbacio je jutros stub pepela na visinu od 10 kilometara, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju Dalekoistočnog ogranka Ruske akademije nauka.

Izvor: Artem Sheldovickyi / Sputnik / Profimedia

"Prema satelitskim podacima, emisije pepela dostigle su visinu od 9 do 10 kilometara iznad nivoa mora, a oblak pepela se proteže 515 kilometara jugoistočno od vulkana. Tokovi lave i emisije pepela nastavljaju da teku iz kratera na vrhu vulkana", navodi se u izveštaju, prenosi Interfaks.

Napomenuto je i da emisije pepela na na vulkanu Ključevskoj do visine od 15 kilometara mogu uslijediti u bilo kom trenutku i da takav nastavak aktivnosti može uticati na međunarodne i domaće letove.

Kamčatska Filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka ranije je saopštila da se očekuje intenziviranje erupcije vulkana Ključevskoj u narednim danima.

Ključevskoj je aktivni vulkan na istoku Kamčatke, visine 4.850 metara. Nalazi se 360 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog i najviši je aktivni vulkan u Evroaziji, a ima pravilan oblik kupa sa kraterom na vrhu prečnika oko 700 metara.

Trenutno na Kamčatki postoji sedam aktivnih vulkana.

Vulkan je počeo da eruptira u noći 31. jula nakon snažnog zemljotresa magnitude od 8,8 stepeni Rihterove skale, a njegova erupcija je sve jača.

SRNA