Na Havajima ponovo proradio vulkan Kilauea, lava prska do 30 metara uvis (VIDEO)

Veliki vulkan na Havajima - Kilauea ponovo je eruptirao, što je 31. erupcija od decembra prošle godine.

Izvor: Screenshot

Vulkan Kilauea na Havajima ponovo je eruptirao u petak, izbacujući lavu 30 metara u visinu i preko dijela kratera na vrhu vulkana. U pitanju je 31. erupcija ovog vulkana od decembra, što je uobičajeno za jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu.

Tok erupcije

Sjeverni otvor na vrhu kratera počeo je da izbacuje lavu ujutru, a nekoliko sati kasnije lava je počela da se izliva. Popodne su iz otvora počele da izbijaju gejziri lave. Erupcija je bila ograničena na prostor unutar kratera i za sada nijedna kuća ili naselje nisu ugroženi.

Nevjerovatan prizor

Prema prethodnim iskustvima, stotine hiljada ljudi pratiće i ovaj put popularne lajvstrim prenose iz tri ugla koje je postavio Američki geološki institut (USGS).

Il vulcano Kilauea delle Hawaii riprende l’attività di eruzione per la trentesima volta dalla fine del 2024pic.twitter.com/cB2VRxGkfD — Sky tg24 (@SkyTG24)August 7, 2025

Iskustvo volonterke iz parka

Volonterka Dženis Vej iz Park servisa kaže da čim dobije vijest da je lava ponovo krenula, žuri da napravi fotografije i video snimke kratera Halemaumau - koji prema tradiciji domorodaca Havaja predstavlja dom boginje vulkana Pele.

Kada lava izleti visoko poput gejzira ili fontane, ispušta zvuk poput grmljavine mlaznog motora ili udara talasa. Vej osjeća toplotu lave čak i sa udaljenosti od više od kilometar.

- Svaka erupcija deluje kao da sedim u prvom redu i kako pratim najnevjerovatniji prirodni spektakl - rekla je Vej.

Lokacija vulkana

Kilauea se nalazi na ostrvu Havaji, najvećem u havajskom arhipelagu, na nekih 320 kilometara južno od Honolulua, najvećeg grada države, koji se nalazi na ostrvu Oahu.

(Kurir/AP)