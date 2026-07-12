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Turska ponovo nudi da bude domaćin pregovora o Ukrajini

Turska ponovo nudi da bude domaćin pregovora o Ukrajini

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan potvrdiće na sutrašnjem samitu "koalicije voljnih" u Parizu spremnost Ankare da ponovo bude domaćin pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba, potvrdio je izvor iz turskog Ministarstva.

Parlament u Turskoj Izvor: Shutterstock

Isti izvor navodi da će Fidan iznijeti ocjenu Turske o aktuelnoj situaciji.

"Turski ministar namjerava da ponovo istakne spremnost Ankare da bude domaćin direktnih pregovora između ruske i ukrajinske delegacije, kao i da naglasi značaj očuvanja mira i stabilnosti na Crnom moru", rekao je izvor.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da Rusija i dalje ostaje otvorena za ostvarivanje svojih ciljeva mirnim političkim i diplomatskim putem.

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Tagovi

Turska Ukrajina pregovori

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