5 najgorih mjesta za postavljanje TV-a u domu: Mnogi prave grešku, a može biti i opasno

Saznajte kojih 5 mjesta u domu treba izbjegavati pri postavljanju televizora. Pravilna visina i pozicija produžavaju vijek uređaja i čuvaju vaše zdravlje.

Izvor: Shutterstock

TV ne treba postavljati naspram prozora, ispod klime ili na slab zid.

Idealna visina je u nivou očiju, bez naprezanja vrata.

Pravilno postavljanje produžava vijek uređaja i povećava bezbjednost.

Televizor je uređaj koji svake godine gledamo stotinama, pa i hiljadama sati. Zato je važno da bude postavljen na pravo mjesto. Loša pozicija ne samo da može da pokvari užitak gledanja, već može i da utiče na trajnost uređaja. Nepravilno postavljen TV može da izazove naprezanje vrata, odsjaj na ekranu, pa čak i oštećenja usljed toplote ili vlage.

Pronalaženje idealnog mjesta nije komplikovano, ali zahtijeva malo planiranja. Televizor treba da stoji stabilno, bez rizika od pada, i na visini koja omogućava udobno gledanje bez naprezanja. Takođe, treba izbjegavati mjesta sa jakim svjetlom, toplotom ili mogućnošću fizičkih oštećenja.

1. Naspram prozora

Ako je televizor postavljen direktno naspram ili pored prozora, odsjaj svjetlosti može ozbiljno narušiti kvalitet slike. Problem se često primjeti tek kada sunce promijeni položaj tokom dana. Posebno izbjegavajte da TV stoji naspram prozora okrenutog ka istoku ako ujutru gledate program.

Ako nemate drugu opciju, držite zavjese ili roletne spuštene kako biste smanjili odsjaj.

Pogledajte ideje za TV u dnevnoj sobi:

2. Previsoko ili prenisko na zidu

Televizor postavljen pod lošim uglom može izazvati bol u vratu i leđima. Idealna visina je u nivou očiju dok sjedite. Ako je ekran previsoko, spustite ga; ako je prenisko, podignite ga.

Praktično rješenje može biti zidni nosač sa podešavanjem visine, naročito u spavaćoj sobi gdje se TV gleda i iz sjedećeg i iz ležećeg položaja.

Televizor u dnevnoj sobi

Izvor: Shutterstock

3. Ispod klime

Klima-uređaji mogu oštetiti elektronske uređaje. Ako dođe do kvara, voda može kapati direktno na televizor ili kablove. Stariji modeli mogu biti i bučni, što remeti zvuk sa televizora.

Televizor treba postaviti dalje od izvora vlage i buke.

4. U dječjoj sobi

Mišljenja roditelja su podijeljena kada je riječ o televizoru u dječjoj sobi. Neki smatraju da ometa učenje, drugi da podstiče loše navike poput kasnog odlaska na spavanje.

Zajednički prostor često je bolje rješenje jer omogućava kontrolisano i zajedničko gledanje sadržaja.

Televizor u dečijoj sobi

Izvor: ArtCreationsDesignPhoto/Shutterstock

5. Na slabom gipsanom zidu (bez oslonca na grede)

Televizor montiran na zid mora biti potpuno bezbedan. Gipsani zid je krhak i može pući pod težinom uređaja.

Nosač obavezno treba pričvrstiti za noseće drvene ili metalne grede u zidu, a ne samo za prazan zid. U suprotnom postoji rizik od pada i povrede.