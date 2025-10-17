logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Netfliks proizvodi i plasira smeće djeci": Bura u Americi zbog nove serije, čeka se reakcija i Trampa

"Netfliks proizvodi i plasira smeće djeci": Bura u Americi zbog nove serije, čeka se reakcija i Trampa

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Serija "Boots" podigla je veliku buru, naročito ako se uzme u obzir da je Donald Tramp trenutni predsjednik Amerike.

Serija Boots izazvala buru zbog woke kulture Izvor: Netflix

Pentagon je oštro kritikovao novu Netfliksovu seriju pod nazivom "Boots", koja obrađuje LGBTQ+ tematiku u vojsci. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država objavilo je zvanično saopštenje povodom serije koja je nedavno postala dostupna na popularnoj streaming platformi.

O čemu se radi u seriji?

Glavnu ulogu u ovoj dramediji o odrastanju tumači Majls Hajzer, a radnja je inspirisana memoarima The Pink Marine autora Grega Koup Vajta. Serija prati priču prikrivenog gej tinejdžera Kamerona Koupa i njegovog najboljeg prijatelja Reja Mekafi (Lijam Oha) tokom njihove obuke u kampu za marince 1990. godine.

BOOTS | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

Oštra reakcija Pentagona

Portparol Pentagona, Kingsli Vilson, u izjavi za Entertainment Weekly poručio je da se američka vojska vraća svojim temeljnim vrijednostima.

"Pod predsjednikom Trampom i sekretarom Pitom Hegsetom, američka vojska se vraća obnovi ratničkog etosa", rekao je Vilson, a mnogi su istakli da se zbog pominjanja predsjednika sada čeka i njegova reakcija na nekoj od društvenih mreža.

U saopštenju se dalje navodi:

"Naši standardi su generalno elitni, ujednačeni i rodno neutralni jer težina ruksaka ili ljudskog bića ne mari da li ste muškarac, žena, gej ili hetero. Nećemo kompromitovati standarde kako bismo zadovoljili ideološku agendu, za razliku od Netfliksa čije rukovodstvo dosljedno proizvodi i servira 'woke' smeće svojoj publici i djeci."

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije tv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA