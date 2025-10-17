"Netfliks proizvodi i plasira smeće djeci": Bura u Americi zbog nove serije, čeka se reakcija i Trampa

Serija "Boots" podigla je veliku buru, naročito ako se uzme u obzir da je Donald Tramp trenutni predsjednik Amerike.

Izvor: Netflix

Pentagon je oštro kritikovao novu Netfliksovu seriju pod nazivom "Boots", koja obrađuje LGBTQ+ tematiku u vojsci. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država objavilo je zvanično saopštenje povodom serije koja je nedavno postala dostupna na popularnoj streaming platformi.

O čemu se radi u seriji?

Glavnu ulogu u ovoj dramediji o odrastanju tumači Majls Hajzer, a radnja je inspirisana memoarima The Pink Marine autora Grega Koup Vajta. Serija prati priču prikrivenog gej tinejdžera Kamerona Koupa i njegovog najboljeg prijatelja Reja Mekafi (Lijam Oha) tokom njihove obuke u kampu za marince 1990. godine.

BOOTS | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Oštra reakcija Pentagona

Portparol Pentagona, Kingsli Vilson, u izjavi za Entertainment Weekly poručio je da se američka vojska vraća svojim temeljnim vrijednostima.

"Pod predsjednikom Trampom i sekretarom Pitom Hegsetom, američka vojska se vraća obnovi ratničkog etosa", rekao je Vilson, a mnogi su istakli da se zbog pominjanja predsjednika sada čeka i njegova reakcija na nekoj od društvenih mreža.

U saopštenju se dalje navodi:

"Naši standardi su generalno elitni, ujednačeni i rodno neutralni jer težina ruksaka ili ljudskog bića ne mari da li ste muškarac, žena, gej ili hetero. Nećemo kompromitovati standarde kako bismo zadovoljili ideološku agendu, za razliku od Netfliksa čije rukovodstvo dosljedno proizvodi i servira 'woke' smeće svojoj publici i djeci."