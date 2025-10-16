Porede je sa "Uvodom u anatomiju": Serija "The Pitt" oduševila gledaoce

Serija "The Pitt", nazvana po nadimku bolnice, na sajtu Rotten Tomatoes ima gotovo savršenu ocjenu od 95%, dok je na IMDb-ju ocijenjena sa 8.9/10.

Izvor: HBO Max/Printscreen

Ako ste se uželjeli napetosti i haosa medicinskih drama poput "Uvoda u anatomiju" ili legendarne "Hitne službe", platforma HBO Max nudi novu seriju koja će vas oduševiti. Riječ je o uzbudljivoj bolničkoj drami The Pitt, iza koje stoji R. Skot Gemil, scenarista i producent "Hitne službe", a radnja je smještena u Pitsburgu.

Serija je doživjela izuzetno pozitivan prijem, što potvrđuju i pet osvojenih Emi nagrada od ukupno 13 nominacija, uključujući i one za najbolju dramsku seriju i najbolju podjelu uloga. Ono što posebno izdvaja The Pitt jeste njena autentičnost — medicinski stručnjaci pohvalili su je zbog izuzetne tačnosti i realizma.

Radnja i glumačka postava

Serija, koja je premijerno prikazana na HBO Max u januaru ove godine, dostupna je i putem HBO dodatka na Prime Video platformi. Radnja prati jednu 15-časovnu smjenu u izmišljenom Medicinskom centru za traumu u Pitsburgu. Svaka epizoda pokriva po jedan iscrpljujući sat te smjene, uvlačeći gledaoce u nemilosrdni tempo urgentnog odjeljenja.

The Pitt | Official Trailer | Max Izvor: YouTube

Glavnu ulogu tumači Noa Vajl, poznat upravo po ulozi u Hitnoj službi, kao dr Majkl Robi Robinavič — iskusni ljekar koji nadgleda smjenu. Progonjen uspomenama na smrt svog mentora tokom pandemije kovida-19, Robi se bori sa sopstvenim traumama dok istovremeno vodi tim ljekara, specijalizanata i studenata medicine.

U ostatku glumačke postave su Trejsi Ifičor kao zahtijevna dr Heder Kolins, Patrik Bol kao njegova desna ruka dr Frenk Langdon, Ketrin LaNasa kao glavna sestra Dejna Evans i Suprija Ganeš kao specijalizantkinja treće godine dr Samira Mohan.

Pohvale kritike i publike

Serija "The Pitt", nazvana po nadimku bolnice, na sajtu Rotten Tomatoes ima gotovo savršenu ocjenu od 95%, dok je na IMDb-ju ocijenjena sa 8.9/10. Kritičari su je nazvali osvježavajućom medicinskom dramom, a Linda Holms sa NPR-a opisala ju je kao veoma oštru televizijsku sezonu sa izvanrednim izvedbama u svim segmentima.

Izvor: HBO Max/Printscreen

Gledaoci su, s druge strane, seriju opisali kao fenomenalnu. U nedavnoj raspravi na Redditu, gdje je jedan korisnik tražio preporuke za najbolje serije objavljene ove ili krajem prošle godine, "The Pitt" je bio najčešće preporučivan naslov. Jedan obožavalac posebno je pohvalio duge, neprekinute kadrove koji prate likove kroz hitnu službu:

"Zapravo je prilično impresivno.“

Drugi korisnik dodao je da je njegov suprug bio iznenađen i impresioniran kada je primijetio da sporedni glumci govore medicinskim žargonom potpuno u karakteru dok glume u pozadini. Upravo pametan rad kamere i posvećenost detaljima izdvajaju ovu dramu iznad konkurencije.

Stiže i druga sezona

Za sve koji su oduševljeni serijom "The Pitt", stižu odlične vijesti — druga sezona bi trebalo da bude objavljena 8. januara naredne godine. Radnja će biti smještena oko 10 mjeseci nakon događaja iz prve sezone i pratiće zahtijevnu smjenu tokom vikenda za Dan nezavisnosti, a dr Robi Robinavič ponovo će biti u središtu zbivanja.

Izvor: HBO Max/Printscreen

Serija The Pitt dostupna je za gledanje na HBO Maxu.

(Mondo)