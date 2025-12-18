logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Instagram stigao na televizore: Lansirana TV aplikacija, ali bez mnogo stvari koje očekujete

Instagram stigao na televizore: Lansirana TV aplikacija, ali bez mnogo stvari koje očekujete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Instagram je predstavio novu TV aplikaciju namijenjenu gledanju Reels videa, koja je za sada dostupna samo u SAD.

Instagram je predstavio novu TV aplikaciju namijenjenu gledanju Reels videa Izvor: Instagram

Instagram je predstavio Instagram TV, novu aplikaciju namenjenu gledanju sadržaja na televizorima. Za sada, aplikacija omogućava isključivo gledanje Reels klipova, dok iz kompanije poručuju da su dodatne funkcije već u razvoju.

Nova aplikacija trenutno je u fazi testiranja i dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama, i to na Amazon Fire TV uređajima. Instagram je najavio da će se u narednim mjesecima aplikacija proširiti i na druge uređaje, kao i na dodatna tržišta.

Instagram for TV omogućava korisnicima da dodaju do pet naloga ili da naprave poseban nalog namijenjen isključivo TV iskustvu. Reels sadržaj je organizovan u posebne kanale, u skladu sa interesovanjima korisnika, što olakšava pregled i otkrivanje novih video-klipova.

Aplikacija posjeduje i opciju pretrage, zahvaljujući kojoj korisnici mogu da pronađu kreatore, profile i teme koje ih zanimaju. Iz kompanije su najavili da će u budućnosti biti uvedene dodatne mogućnosti, poput korišćenja mobilnog telefona kao daljinskog upravljača, dijeljenih feedova, kao i unapređene navigacije kroz sadržaj.

Instagram for TV prati PG-13 sistem ocjenjivanja, a tinejdžerima nudi iste bezbjednosne zaštite koje postoje i u mobilnoj aplikaciji. To uključuje ograničen pristup sadržajima, komentarima i profilima koji se smatraju neprikladnim za korisnike mlađe od 18 godina.

Izvor: Blic

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram tv aplikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS