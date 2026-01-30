Parfeme više nećemo nanositi isto: Slaganje mirisa je novi trend

Trend scent stacking donosi novu eru parfema: slojevito nanošenje mirisa, kombinovanje nota i stvaranje ličnog potpisnog mirisa.

Izvor: David Tadevosian/Shutterstock

Trend scent stacking podrazumijeva slojevito nanošenje više mirisa radi stvaranja ličnog potpisnog parfema.

Ključ uspjeha je kombinovanje laganih, srednjih i baznih nota pravim redoslijedom.

2026. godina donosi eru personalizovanih mirisa umjesto jednog klasičnog parfema.

Ako ti se čini da je tvoj omiljeni parfem previše jednodimenzionalan, nisi jedina — društvene mreže pokazuju da mnogi razmišljaju isto. Jedan od najbrže rastućih trendova za 2026. zove se scent stacking (slaganje mirisa) i potpuno mijenja način na koji nanosimo parfem.

Generacija Z i milenijalci više ne žele samo jedan miris, već ličnu, slojevitu i prepoznatljivu kombinaciju.

Pretrage za niš parfeme, kombinacije slojeva parfema i potpisni miris vrtoglavo rastu, što jasno pokazuje da će 2026. godina biti u znaku eksperimentisanja sa mirisima.

Šta je zapravo scent stacking?

Umjesto jednog parfema, koristiš više mirisnih proizvoda u slojevima kako bi dobila svoj jedinstveni potpisni miris. Kreće se od laganih nota ka dubljim, kao mali lični mirisni ritual.

Ne moraš biti stručnjak - kao kod miješanja koktela, važni su balans, intuicija i malo hrabrosti.

Najčešće se kombinuju:

nježni gelovi za tuširanje ili pilinzi

hidrantni losioni i kreme koje drže miris

body mist (lagani mirisni sprej za tijelo)

parfemi ili parfemske vode

hair mist (miris za kosu), po želji

Cilj je da svaki sloj bude suptilan i u harmoniji sa sljedećim.

Razumijevanje mirisnih nota

Da bi kombinacija trajala, važno je znati strukturu mirisa:

Gornje note – najlakše i najbrže isparavaju: citrusi, zelena jabuka, bergamot, menta.

Srednje note – srce mirisa: jasmin, ruža, lavanda, cimet, breskva.

Bazne note – dubina i trajnost: vanila, sandalovina, pačuli, amber, mošus.

Pravilo: ide se od laganog ka teškom, a završava najdubljom notom.

Kako da layering (slaganje mirisa) uspije?

Kreni nježno - note treba prirodno da se nadograđuju.

Klasična kombinacija: citrus + cvijet + drvenasta nota .

Hidratacija kože je ključ trajnosti mirisa.

Testiraj na koži, ne na papiru — hemija kože mijenja miris.

Primjer rutine: citrusni gel za tuširanje → cvjetni body mist → vanila ili sandalovina kao baza.

Greške koje treba izbjegavati

Ne miješaj previše jakih nota odjednom.

Izbjegavaj sudar mirisnih porodica.

Ne trljaj zglobove — time se razbijaju gornje note.

Drži se jedne "glavne note" (ruža, breskva, sandalovina).

Zašto će ovo biti ogroman trend 2026?

Sve ide ka personalizaciji, pa i parfemi. Luksuz više nije skupa bočica, već miris koji si sama stvorila. Scent stacking postaje mali dnevni ritual kroz koji otkrivaš šta tvojoj koži najviše prija.

(Lepa i srećna/Mondo)