logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Parfeme više nećemo nanositi isto: Slaganje mirisa je novi trend

Parfeme više nećemo nanositi isto: Slaganje mirisa je novi trend

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Trend scent stacking donosi novu eru parfema: slojevito nanošenje mirisa, kombinovanje nota i stvaranje ličnog potpisnog mirisa.

Slaganje mirisa novi trend Izvor: David Tadevosian/Shutterstock

  • Trend scent stacking podrazumijeva slojevito nanošenje više mirisa radi stvaranja ličnog potpisnog parfema.
  • Ključ uspjeha je kombinovanje laganih, srednjih i baznih nota pravim redoslijedom.
  • 2026. godina donosi eru personalizovanih mirisa umjesto jednog klasičnog parfema.

Ako ti se čini da je tvoj omiljeni parfem previše jednodimenzionalan, nisi jedina — društvene mreže pokazuju da mnogi razmišljaju isto. Jedan od najbrže rastućih trendova za 2026. zove se scent stacking (slaganje mirisa) i potpuno mijenja način na koji nanosimo parfem.

Generacija Z i milenijalci više ne žele samo jedan miris, već ličnu, slojevitu i prepoznatljivu kombinaciju.

Pretrage za niš parfeme, kombinacije slojeva parfema i potpisni miris vrtoglavo rastu, što jasno pokazuje da će 2026. godina biti u znaku eksperimentisanja sa mirisima.

Šta je zapravo scent stacking?

Umjesto jednog parfema, koristiš više mirisnih proizvoda u slojevima kako bi dobila svoj jedinstveni potpisni miris. Kreće se od laganih nota ka dubljim, kao mali lični mirisni ritual.

Ne moraš biti stručnjak - kao kod miješanja koktela, važni su balans, intuicija i malo hrabrosti.

Najčešće se kombinuju:

  • nježni gelovi za tuširanje ili pilinzi

  • hidrantni losioni i kreme koje drže miris 

  • body mist (lagani mirisni sprej za tijelo)

  • parfemi ili parfemske vode

  • hair mist (miris za kosu), po želji

Cilj je da svaki sloj bude suptilan i u harmoniji sa sljedećim.

@lalatheislandgalA scent combo for my gourmand girlies that wanna smell edible✨ all have vanilla notes, but the JPG perfume adds a grown & sexy touch… *Product links in my LTK* you WILL get compliments all night @Phlur Fragrances deodorant & perfume (vanilla skin) @Fenty Skin butta drop (warm cinnamon) @LOCCITANE almond shimmering oil @JeanPaulGaultier Perfume (La Belle)#bodycare#perfumetiktok#scentcombo#vanilla#gourmand♬ Sugar On My Tongue - Tyler, The Creator

Razumijevanje mirisnih nota

Da bi kombinacija trajala, važno je znati strukturu mirisa:

Gornje note – najlakše i najbrže isparavaju: citrusi, zelena jabuka, bergamot, menta.
Srednje note – srce mirisa: jasmin, ruža, lavanda, cimet, breskva.
Bazne note – dubina i trajnost: vanila, sandalovina, pačuli, amber, mošus.

Pravilo: ide se od laganog ka teškom, a završava najdubljom notom.

Kako da layering (slaganje mirisa) uspije?

  • Kreni nježno - note treba prirodno da se nadograđuju.

  • Klasična kombinacija: citrus + cvijet + drvenasta nota.

  • Hidratacija kože je ključ trajnosti mirisa.

  • Testiraj na koži, ne na papiru — hemija kože mijenja miris.

Primjer rutine: citrusni gel za tuširanje → cvjetni body mist → vanila ili sandalovina kao baza.

@want.zamoraFeels like I’m shopping for a fragrance every time#perfume♬ Fade Into You - Mazzy Star

Greške koje treba izbjegavati

  • Ne miješaj previše jakih nota odjednom.

  • Izbjegavaj sudar mirisnih porodica.

  • Ne trljaj zglobove — time se razbijaju gornje note.

  • Drži se jedne "glavne note" (ruža, breskva, sandalovina).

@professorperfumeif you give a mouse a perfume, inspired by the lovely @oliviasalmen skincare 101 video#perfume#perfumelayering#perfume101#perfumetok#perfumetiktok#fragrance♬ original sound - Emelia | Professor Perfume

Zašto će ovo biti ogroman trend 2026?

Sve ide ka personalizaciji, pa i parfemi. Luksuz više nije skupa bočica, već miris koji si sama stvorila. Scent stacking postaje mali dnevni ritual kroz koji otkrivaš šta tvojoj koži najviše prija.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

parfemi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA