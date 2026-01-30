Parfeme više nećemo nanositi isto: Slaganje mirisa je novi trend

Trend scent stacking donosi novu eru parfema: slojevito nanošenje mirisa, kombinovanje nota i stvaranje ličnog potpisnog mirisa.
- Trend scent stacking podrazumijeva slojevito nanošenje više mirisa radi stvaranja ličnog potpisnog parfema.
- Ključ uspjeha je kombinovanje laganih, srednjih i baznih nota pravim redoslijedom.
- 2026. godina donosi eru personalizovanih mirisa umjesto jednog klasičnog parfema.
Ako ti se čini da je tvoj omiljeni parfem previše jednodimenzionalan, nisi jedina — društvene mreže pokazuju da mnogi razmišljaju isto. Jedan od najbrže rastućih trendova za 2026. zove se scent stacking (slaganje mirisa) i potpuno mijenja način na koji nanosimo parfem.
Generacija Z i milenijalci više ne žele samo jedan miris, već ličnu, slojevitu i prepoznatljivu kombinaciju.
Pretrage za niš parfeme, kombinacije slojeva parfema i potpisni miris vrtoglavo rastu, što jasno pokazuje da će 2026. godina biti u znaku eksperimentisanja sa mirisima.
Šta je zapravo scent stacking?
Umjesto jednog parfema, koristiš više mirisnih proizvoda u slojevima kako bi dobila svoj jedinstveni potpisni miris. Kreće se od laganih nota ka dubljim, kao mali lični mirisni ritual.
Ne moraš biti stručnjak - kao kod miješanja koktela, važni su balans, intuicija i malo hrabrosti.
Najčešće se kombinuju:
nježni gelovi za tuširanje ili pilinzi
hidrantni losioni i kreme koje drže miris
body mist (lagani mirisni sprej za tijelo)
parfemi ili parfemske vode
hair mist (miris za kosu), po želji
Cilj je da svaki sloj bude suptilan i u harmoniji sa sljedećim.
@lalatheislandgalA scent combo for my gourmand girlies that wanna smell edible✨ all have vanilla notes, but the JPG perfume adds a grown & sexy touch… *Product links in my LTK* you WILL get compliments all night @Phlur Fragrances deodorant & perfume (vanilla skin) @Fenty Skin butta drop (warm cinnamon) @LOCCITANE almond shimmering oil @JeanPaulGaultier Perfume (La Belle)#bodycare#perfumetiktok#scentcombo#vanilla#gourmand♬ Sugar On My Tongue - Tyler, The Creator
Razumijevanje mirisnih nota
Da bi kombinacija trajala, važno je znati strukturu mirisa:
Gornje note – najlakše i najbrže isparavaju: citrusi, zelena jabuka, bergamot, menta.
Srednje note – srce mirisa: jasmin, ruža, lavanda, cimet, breskva.
Bazne note – dubina i trajnost: vanila, sandalovina, pačuli, amber, mošus.
Pravilo: ide se od laganog ka teškom, a završava najdubljom notom.
Kako da layering (slaganje mirisa) uspije?
Kreni nježno - note treba prirodno da se nadograđuju.
Klasična kombinacija: citrus + cvijet + drvenasta nota.
Hidratacija kože je ključ trajnosti mirisa.
Testiraj na koži, ne na papiru — hemija kože mijenja miris.
Primjer rutine: citrusni gel za tuširanje → cvjetni body mist → vanila ili sandalovina kao baza.
@want.zamoraFeels like I’m shopping for a fragrance every time#perfume♬ Fade Into You - Mazzy Star
Greške koje treba izbjegavati
Ne miješaj previše jakih nota odjednom.
Izbjegavaj sudar mirisnih porodica.
Ne trljaj zglobove — time se razbijaju gornje note.
Drži se jedne "glavne note" (ruža, breskva, sandalovina).
@professorperfumeif you give a mouse a perfume, inspired by the lovely @oliviasalmen skincare 101 video#perfume#perfumelayering#perfume101#perfumetok#perfumetiktok#fragrance♬ original sound - Emelia | Professor Perfume
Zašto će ovo biti ogroman trend 2026?
Sve ide ka personalizaciji, pa i parfemi. Luksuz više nije skupa bočica, već miris koji si sama stvorila. Scent stacking postaje mali dnevni ritual kroz koji otkrivaš šta tvojoj koži najviše prija.
(Lepa i srećna/Mondo)