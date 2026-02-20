logo
Čitaoci reporteri

Ova 3 parfema ljudi pamte zauvijek: Oni su najprepoznatljiviji ženski parfemi svih vremena

Izvor Lepa i srećna
0

Tražite parfem koji postaje vaš zaštitni znak? Ovo su 3 legendarna ženska mirisa sa snažnim signature scent efektom i dugim trajanjem.

3 najprepoznatljivija ženska parfema Izvor: Shutterstock

Parfemi su s razlogom posebni proizvodi u industriji ljepote i najvažniji, poslednji korak bez kog je dotjerivanje nepotpuno, zar ne?

Vaš parfem ne mora da bude ni najskuplji ni najmoderniji — već onaj u kom se osjećate potpuno i čiji miris svima postaje asocijacija na vas.

Različiti mirisi mogu da nas vrate u neki trenutak iz prošlosti i da nam poprave ili pokvare raspoloženje, ali nemaju svi parfemi tu moć. Dok su neki, iako prijatni, prolazni, određeni mirisi se zaista izdvajaju po tome koliko snažan utisak ostavljaju i gotovo postaju dio nečijeg identiteta.

U pitanju su parfemi koji imaju tzv. signature scent efekat — deluju kao lični zaštitni znak, pa će vas svi, čim negde osjete tu notu, povezati baš s vama. Takvi parfemi, srećom, nisu nužno ni najjači ni najskuplji. Ključno je da budu prepoznatljivi, autentični i dovoljno posebni da se izdvoje iz mora sličnih mirisa, piše Hello.

Ovo su parfemi po kojima ćete biti prepoznatljivi

Nekoliko veoma poznatih parfema ima upravo takav efekat.

Chanel Coco Mademoiselle

Ovaj parfem potpisuje čuveni parfimer Žak Polž, dugogodišnji „glavni nos“ kuće Chanel, a predstavljen je 2001. kao miris za mlade žene.

Gornje note čine pomorandža, mandarina, bergamot i cvijet pomorandže, srednje turska ruža, jasmin, mimoza i kananga, a bazne pačuli, beli mošus, vanila, tonka i opoponaks.

Idealan je za žene koje vole klasiku sa dozom modernosti.

Narciso Rodriguez For Her

Kombinacija mošusa, cvetnih nota i blage drvenaste baze daje utisak mirisa kože. Iako je diskretan, ovaj parfem je veoma upečatljiv.

Zato je savršen za žene koje žele da mirišu prirodno, ali nezaboravno.

Yves Saint Laurent Libre

Provereni sastojci u modernoj interpretaciji daju ovom parfemu samouveren i snažan karakter, pa ostavlja jasan trag i deluje veoma lično.

Gornje note su đumbir, šafran, mandarina i bergamot, srednje cvet pomorandže i lavanda, a bazne burbon vanila, med, tonka i vetiver.

Odličan je izbor ako želite da vas povezuju sa odvažnim, ali ženstvenim mirisom — ujedno spada među parfeme koji najduže traju na koži.

Tagovi

parfemi

