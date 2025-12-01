Prosječna plata oko 4.500 evra: Ovo je najbolja zemlja za preseljenje

Prema rangiranju "Immigration Index" kompanije Remitly, Island je proglašen najboljom zemljom za ljude koji žele da započnu život na novom mjestu.

Izvor: ssavelyeva1/Shutterstock

Island je proglašen najboljom zemljom za preseljenje

Prosječna plata iznosi oko 4.500 evra, a životni standard je visok.

Rejkjavik kombinuje gradski život i toplinu lokalne zajednice.

Ova nordijska država zauzela je prvo mjesto sa rezultatom od 58,4 poena od mogućih 100. Ocjena je zasnovana na 24 ključna kriterijuma, uključujući snagu ekonomije, troškove života, kvalitet zdravstvene zaštite i javni prevoz.

Ako razmišljate o preseljenju, potrebno je da uzmete u obzir mnogo više faktora nego pri planiranju odmora. Kompanija Remitly je u svom rangiranju koristila 24 kriterijuma kako bi izdvojila najbolje zemlje za preseljenje u 2025. godini.

U istraživanju su ocijenjene 82 zemlje po faktorima kao što su javni prevoz, zdravstvena zaštita, mogućnosti zapošljavanja, troškovi života, nivo sreće i zajednica migranata. Svaka zemlja dobila je ukupnu ocjenu u rasponu od 0 do 100 poena.

Na vrhu liste zemalja najboljih za preseljenje u 2025. našao se Island, zemlja impresivnih glečera, gejzira i polarne svjetlosti, sa rezultatom od 58,4 poena.

Iako je Island najpoznatiji po slikovitim pejzažima i prirodnim čudima, njegova privlačnost nadilazi turizam. Zemlja zauzima visoke pozicije u rangiranju bezbjednosti, digitalne povezanosti, održivog razvoja životne sredine i nivoa sreće.

Rejkjavik je grad koji možete da obiđete peške.

Izvor: Andrij Vatsyk/Shutterstock

Glavni grad, Rejkjavik, iako ima tek oko 130.000 stanovnika, vrvi životom. Grad nudi bogatu kulinarsku i kulturnu scenu - restorane, kafiće, galerije, pozorišta i festivale - a sve se može obići pješke. Ovo rijetko spajanje funkcionalnosti velikog grada sa bliskošću i toplinom lokalne zajednice čini Rejkjavik jedinstvenim mestom za život.

Među snažnim ekonomskim pokazateljima su relativno visoke plate i lak pristup bankarskim uslugama, što dodatno povećava atraktivnost za doseljenike.

"Prosječna mjesečna plata iznosi oko 4.500 evra, što zemlju stavlja u vrh Evrope po kvalitetu života i rada".

U prvih deset zemalja najatraktivnijih za preseljenje dominiraju evropske države kao što su Švajcarska, Luksemburg, Norveška, Irska, Danska i Holandija.

