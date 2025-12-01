logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prosječna plata oko 4.500 evra: Ovo je najbolja zemlja za preseljenje

Prosječna plata oko 4.500 evra: Ovo je najbolja zemlja za preseljenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Prema rangiranju "Immigration Index" kompanije Remitly, Island je proglašen najboljom zemljom za ljude koji žele da započnu život na novom mjestu.

Island najbolja zemlja za preseljenje Izvor: ssavelyeva1/Shutterstock
  • Island je proglašen najboljom zemljom za preseljenje 
  • Prosječna plata iznosi oko 4.500 evra, a životni standard je visok.
  • Rejkjavik kombinuje gradski život i toplinu lokalne zajednice.

Ova nordijska država zauzela je prvo mjesto sa rezultatom od 58,4 poena od mogućih 100. Ocjena je zasnovana na 24 ključna kriterijuma, uključujući snagu ekonomije, troškove života, kvalitet zdravstvene zaštite i javni prevoz.

Ako razmišljate o preseljenju, potrebno je da uzmete u obzir mnogo više faktora nego pri planiranju odmora. Kompanija Remitly je u svom rangiranju koristila 24 kriterijuma kako bi izdvojila najbolje zemlje za preseljenje u 2025. godini.

U istraživanju su ocijenjene 82 zemlje po faktorima kao što su javni prevoz, zdravstvena zaštita, mogućnosti zapošljavanja, troškovi života, nivo sreće i zajednica migranata. Svaka zemlja dobila je ukupnu ocjenu u rasponu od 0 do 100 poena.

Na vrhu liste zemalja najboljih za preseljenje u 2025. našao se Island, zemlja impresivnih glečera, gejzira i polarne svjetlosti, sa rezultatom od 58,4 poena.

Iako je Island najpoznatiji po slikovitim pejzažima i prirodnim čudima, njegova privlačnost nadilazi turizam. Zemlja zauzima visoke pozicije u rangiranju bezbjednosti, digitalne povezanosti, održivog razvoja životne sredine i nivoa sreće.

Rejkjavik je grad koji možete da obiđete peške.
Izvor: Andrij Vatsyk/Shutterstock

Glavni grad, Rejkjavik, iako ima tek oko 130.000 stanovnika, vrvi životom. Grad nudi bogatu kulinarsku i kulturnu scenu - restorane, kafiće, galerije, pozorišta i festivale - a sve se može obići pješke. Ovo rijetko spajanje funkcionalnosti velikog grada sa bliskošću i toplinom lokalne zajednice čini Rejkjavik jedinstvenim mestom za život.

Među snažnim ekonomskim pokazateljima su relativno visoke plate i lak pristup bankarskim uslugama, što dodatno povećava atraktivnost za doseljenike.

"Prosječna mjesečna plata iznosi oko 4.500 evra, što zemlju stavlja u vrh Evrope po kvalitetu života i rada".

U prvih deset zemalja najatraktivnijih za preseljenje dominiraju evropske države kao što su Švajcarska, Luksemburg, Norveška, Irska, Danska i Holandija.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Island život posao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA