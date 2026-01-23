Izvršni direktor LinkedIn-a: "Ignorišite najčešći savet za posao koji ljudi dijele, zastario je i besmislen"

Rajan Roslanski, izvršni direktor LinkedIn-a, svakodnevno čita savjete za karijeru na ovoj platformi, ali jedan smatra "pomalo glupim".

Izvor: YouTube/LinkedIn Talent Solutions

Jedan čest savjet koji izvršni direktor LinkedIn-a, Rajan Roslanski, smatra "pomalo zastarjelim" jeste da "morate da imate plan za pet godina", rekao je on u intervjuu za Jutjub kanal Advice With Erin.

Po njegovom mišljenju, imati petogodišnji plan je "pomalo glupo". Sobzirom na to koliko se brzo tehnologija i radno okruženje mijenjaju, nije realno "planirati kako će izgledati narednih pet godina vašeg života".

Umjesto toga, Roslanski savjetuje radnike da se fokusiraju na ono što žele da nauče i iskustva koja žele da steknu.

"Mislim da je to pravi mentalni model u ovom okruženju. Ako se fokusirate na kraće korake, sticanje znanja i iskustva, veliki dio vaše karijere će vam se otvoriti sam od sebe", rekao je.

Prema riječima Roslanskog, linearna karijera više nije realna.

"Mnogi misle da karijera ide ovako - završiš školu, fakultet i odmah nađeš posao, ali tako se u stvarnosti ne dešava za većinu ljudi", rekao je Roslanski.

Kada se oslobodite te ideje, "možete da uzmete svoju karijeru u svoje ruke", rekao je.

"Niko ne pokušava da to riješi umjesto vas. Morate sami da se brinete o tome".

Njegov savjet za mlade profesionalce

Roslanski je podijelio i svoj najbolji savjet za mlade koji trenutno grade karijeru.

Prvi savjet je "naučite alate" i eksperimentišite sa korišćenjem vještačke inteligencije na poslu.

"Pokušajte da smislite kako da napravite Power Point prezentaciju koristeći vještačku inteligenciju. Otkrijte kako vam ovo može pomoći da kreirate bolju marketinšku poruku", rekao je i dodao:

"Bilo da vam se sviđa ili ne, bilo da je zgodno za ono što pokušavate da uradite ili ne, taj mentalni model - 'koristiću ovaj alat i naučiti ga da bih uradio nešto' - mislim da je najvažnija stvar", istakao je.

Ipak, nije sve u alatima i tehnologiji, rekao je Roslanski. Vještine poput empatije, prosuđivanja i komunikacije i dalje su ključne u modernom radnom okruženju.

"U svijetu gdje su svi više fokusirani na tehnologiju, ako zaista radite na tim ljudskim vještinama, to može biti velika prednost za vas", zaključio je Rajan Roslanski.

