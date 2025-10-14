Hag: Tačiju produžen pritvor za još dva mjeseca

Sud u Hagu produžio je pritvor za još dva mjeseca bivšem vođi terorističke OVK Hašimu Tačiju optuženom za ratne zločine nad Srbima, nealbancima i političkim neistomišljenicima na Kosovu i Metohiji.

Izvor: Facebook/HashimThaciOfficial

Sudsko vijeće je ocijenilo da nedostaju informacije koje bi opravdale zaključak da bi se Tači, ukoliko bi bio pušten, mogao pojaviti pred sudom, odnosno da ne bi pobjegao od pravde, prenosi "Kosovo onlajn".

Osim toga, sudsko vijeće je zaključilo da bi optuženi mogao da ometa postupke specijalizovanih vijeća i da izvrši krivična djela protiv onih koji se smatraju protivnicima OVK-a, uključujući svjedoke koji su dali ili bi mogli da daju iskaz i u paralelnim postupcima.

Utvrđeno je da nijedna od alternativnih mjera ne bi mogla da ublaži ove rizike, pa je zaključeno da je produženje pritvora za dva mjeseca neophodno i opravdano.

Tači je optužen u predmetu zajedno sa Kadrijem Veseljijem, Redžepom Seljimijem i Jakupom Krasnićijem.

Optužnica ih tereti za progon na političkoj i etničkoj osnovi, mučenje, otmice, ubistva i druga nedjela.

Oni su uhapšeni 2020. godine i od tada su u pritvoru u Hagu.