Ometao rad pravosuđa: Hašimu Tačiju produžen pritvor

Ometao rad pravosuđa: Hašimu Tačiju produžen pritvor

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu produžila su pritvor Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju i Fadilju Fazljiu koji su zajedno sa Hajredinom Kučijem optuženi za krivična djela protiv pravosuđa.

Hašimu Tačiju produžen pritvor Izvor: Facebook/HashimThaciOfficial

Razlozi za produženje pritvora su rizik od bjekstva, ometanje postupka i mogućnosti izvršenja novih krivičnih dela, prenosi Sputnjik.

U odluci za produženje pritvora je navedeno da je Tači pokušao da ometa rad Specijalizovanih vijeća Kosova, čak i iz pritvorske jedinice.

Koristio je uticaj nad bivšim pripadnicima terorističke OVK, koji su mu lojalni, kao i nad osobama iz političkog okruženja, uključujući i njegove saučesnike u ovom predmetu.

Sud je ranije utvrdio da je Tači pokušao da "potkopa" Specijalizovano vijeće Kosova jer je preko svojih ljudi nudio pogodnosti svjedocima koje je pozvalo Specijalno tužilaštvo.

Kada je riječ o ostalim optuženima, Sud je zaključio da nijedna alternativa pritvoru ne bi mogla da eliminiše rizike.

Prema optužnici, Tači je lično i preko saradnje s organizovanim grupama pokušao da utiče na svjedoke Tužilaštva, tokom više posjeta 2023. godine.

Njegovi navodni saučesnici – Smakaj, Kiljaj i Fazljiu terete se za pokušaj ometanja službenih lica i nepoštovanje suda. 

(Srna)

