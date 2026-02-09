logo
Počinje iznošenje završnih riječi u predmetu "Tači i ostali"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Iznošenje završnih riječi u procesu protiv vođa terorističke OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija počeće danas pred Specijalnim sudom za zločine na Kosovu i Metohiji.

Suđenje Hašimu Tačiju Izvor: Shutterstock

Završne riječi pred Specijalnim sudom u Hagu biće iznošene do 13. februara, a na presudu će se čekati bar još nekoliko mjeseci.

Sudije će suočiti stavove tužilaštva i odbrane, odnosno izjave svjedoka obje strane.

Po pravilima suda, presuda četvorici bivših lidera OVK biće izrečena u roku od 90 dana nakon završetka suđenja.

Ako sudijama bude potrebno više vremena za odlučivanje, rok za izricanje presude može biti produžen za još 60 dana.

Sudski proces protiv četvorice bivših komandanata takozvane OVK započeo je 2023. godine, tri godine nakon njihovog hapšenja i prebacivanja u pritvor Specijalizovanih vijeća u Hagu.

Optuženi su za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, odnosno progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo, prisilne nestanke, protivpravno i proizvoljno lišenje slobode i zatvaranje, surovo postupanje.

U haškom pritvoru nalaze se od oktobra 2020. godine. 

(Srna)

