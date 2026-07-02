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Hag upozorio Tačija: Kršenje pravila vodi ka strožim mjerama, presuda 16. septembra

Hag upozorio Tačija: Kršenje pravila vodi ka strožim mjerama, presuda 16. septembra

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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retresno vijeće Suda u Hagu upozorilo je Hašima Tačija na uporno kršenje izmijenjenih uslova pritvora, a objavljen je i tačan datum izricanja presude vođama OVK.

Hašim Tači za govornicom Izvor: Shutterstock

Sud u Hagu za zločine OVK saopštio je danas da Hašim Tači uporno krši izmijenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožih mjera ukoliko i dalje ne bude sarađivao.

Pretresno vijeće juče je izdalo nalog kojim je podsjetilo Tačija na izmijenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor.

Osim toga, Vijeće je naložilo Tačijevim braniocima da ga podsjete na njegove obaveze u tom pogledu, navodi se u saopštenju.

Sud je juče objavio da će presuda Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji se terete za ratne i zločine protiv čovječnosti, biti izrečena 16. septembra.

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