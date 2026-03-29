U Driniću pronađeno tijelo bivšeg direktora: Mještani ogorčeni sporom reakcijom nadležnih

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
U opštini Petrovac – Drinići, tačnije u zgradi gdje se nalazi i vrtić preminuo je muškarac.

U Driniću pronađeno tijelo bivšeg direktora Izvor: Mondo - Slaven Petković

"U zgradi gdje je vrtić nalazi se tijelo preminule osobe, koja je živjela sama i nema nikoga od porodice. Osoba je posljednji put viđena prije nekoliko dana, a komšije su slučaj prijavile policiji još juče. Uprkos tome, do danas niko od nadležnih službi nije reagovao, stan nije otvoren, niti je tijelo preuzeto i zbrinuto", kažu mještani i komšije iz Petrovca – Drinići.

Građani su prijavili nestanak, a u cijeli slučaj ubrzo se uključio i načelnik opštine Petrovac- Drinić Drago Kovačević.

Kako je potvrđeno za Srpskainfo, preminuli muškarac je bivši direktor komunalnog preduzeća Mirku M.

"Nakon informacije da je u stanu pronađeno tijelo, obaveza je da ga pregleda mrtvozornik. Međutim, naš mrtovozornik je na godišnjem odmoru van BiH, pa smo se obratili drugoj opštini odnosno Mrkonjić Gradu, ali kako ni oni nisu bili u mogućnosti da ga pošalju morali smo tražiti dalje. Obavio sam više poziva i na kraju smo uspjeli naći mrtvozornika u opštini Ribnik koji je došao i pregledao tijelo", ispričao je Kovačević.

Na pitanje zašto se načelnik opštine angažuje oko traženja mrtvozornika, a ne nadležno tužilaštvo ili policija, Kovačević je odgovorio da je u pitanju zgrada u kojoj je inače smješten vrtić, pa da se nije željelo čekati ponedjeljak, odnosno radni dan.

Dodaje kako se prema preliminarnim informacijama radilo o prirodnoj smrti, ali će tačne okolnosti biti utvrđene nakon istrage.

Navodi kako je Mirko M. imao povredu na glavi, nastalu najvjerovatnije od pada, kako se izjasnio mrtvozornik, ali će ipak tačne okolnosti cijelog slučaja biti utvrđene nakon istrage.

Kovačević je dodao i kako je opština Drinić na sebe preuzela troškove sahrane Mirka M. obzirom da se radi o čovjeku koji je živio sam, bez članova bliže porodice.

