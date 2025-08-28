Oglušio se o naređenje policije: Uhapšen Banjalučanin, oduzet mu automobil

Banjalučka policija uhapsila je vozača čiji su inicijali Đ.M. iz ovog grada koji se oglušilo o naređenje policije prilikom kontrole vozila "ševrolet" i za kojeg je utvrđeno da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja sa dugom od 474 KM u registru novčanih kazni.

Provjerama je utvrđeno da je uhapšeno lice u ponedjeljak, 25. avgusta, oko 23.30 časova u banjalučkom mjestu Dragočaj "ševroletom" počinilo prekršaj nasilnička vožnja.

Od lica Đ.M, koje je uhapšeno juče, oduzeto je vozilo.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

