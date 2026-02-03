logo
Završeni pretresi u sarajevskoj Službi za zapošljavanje: Izuzeti telefoni i dokumentacija

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo završili su pretrese u kantonalnoj Službi za zapošljavanje zbog sumnje da je počinjeno više koruptivnih krivičnih djela, a postupajući tužilac saslušava više svjedoka, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Istražitelji prikupljaju dokaze o korupciji u Službi za zapošljavanje Izvor: szks.ba

Od osumnjičenih za ova krivična djela izuzeti su dokumentacija i dva mobilna telefona.

Pretresi su počeli jutros s ciljem prikupljanje dokaza o počinjenim krivičnim djelima, a izvršeni su u saradnji sa Kancelarijom Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, prema nalogu kantonalnog tužilaštva.

