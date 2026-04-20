Fond solidarnosti „Duša djece“: Evidentirano 85 novih korisnika od početka godine

Novac iz Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu "Duša djece" isključivo ide za liječenje djece, kojih je od početka ove godine evidentirao 85, izjavila je direktor Fonda Jasminka Vučković.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Vučkovićeva je istakla da su svi bankovni izvodi javno dostupni na sajtu fonda, te da će u julu biti predstavljen izvještaj pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, koji je do sada usvajan osam puta.

Ona je dodala da se administrativni troškovi, uključujući plate zaposlenih, finansiraju iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja.

Naglasila je da je od početka godine do 20. aprila evidentirano 85 novih korisnika koliko ih je bilo u cijeloj 2018. godini kada je ovaj fond počeo sa radom u Republici Srpskoj.

"Ukupno je do sada doneseno oko 3.800 rješenja, a više od 1.400 djece upućeno je na liječenje u inostranstvo. Većina njih nije išla samo jednom, već su liječenja kontinuirana", rekla je Vučkovićeva na konferenciji za novinare u Fondu zdravstvenog osiguranja.

Ona je istakla da su tretmani izuzetno skupi, navodeći da samo za šestoro djece koja su upućena u Sloveniju godišnje liječenje košta oko dva miliona KM.

Vučkovićeva je naglasila Fond "Duša djece" finansira isključivo dijagnostiku i liječenje djece do 18 godina u inostranstvu kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i u zdravstvenim ustanovama izvan Srpske sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor.

Ona je navela da su u svakodnevnom životu, bez obzira što djeca idu na liječenje u inostranstvo, sve ostale usluge koje su potrebne u zdravstvenom sistemu finansirane iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja i dodala da nema apsolutno prostora za zabrinutost šta će biti kad neko napuni 18 godina.

Vučkovićeva je navela da je jedan od ključnih ciljeva fonda i smanjenje broja humanitarnih akcija i liječenja putem SMS poruka, što, kako je istakla, već daje rezultate.

Otac šesnaestogodišnjaka koji se liječio u Beogradu i Istanbulu Vladimir Veselinović rekao je da čak 95 odsto građana Republike Srpske koji imaju bolesnu djecu ne bi mogli samostalno finansirati liječenje.

"Ko god donira, pa makar i pet KM, može pomoći da se spasi jedno dijete", istakao je Veselinović i dodao da djeca iz Srpske imaju izuzetno dobar tretman u inostranstvu.

Mirela Bokan, čiji je sin Relja dugogodišnji pacijent, istakla je da im finansiranje liječenja posredstvom Fonda solidarnosti potpuno promijenilo život.

Ona je navela da su nakon iscrpljenih mogućnosti liječenja u Beogradu prodali sve što su imali i prikupili 19.000 evra, dok je za liječenje u NJemačkoj bilo potrebno 25.500 evra.

"Doktorica u Beogradu nam je rekla da ga vodimo kući da umre u porodici", ispričala je Bokanova.

Roditelji su na konferenciji za novinare naglasili da Fond ne znači samo finansijsku pomoć, već i sigurnost u najtežim trenucima, jer u hitnim situacijama reaguje odmah, bez čekanja na prikupljanje sredstava.

"Kada se pomene Fond solidarnosti, klinike odmah primaju dijete. Ne čeka se uplata jer postoji povjerenje stranih klinika", saglasni su roditelji.

