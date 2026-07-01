Fond solidarnosti RS odobrio milion KM: Pomoć porodici Petković i privredi

Upravni odbor Fonda solidarnosti RS odobrio je više od milion KM za hitne intervencije, uključujući pomoć devetočlanoj porodici iz Petrova i sanaciju šteta.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je više od milion KM za hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima, a tu je i pomoć devetočlanoj porodici Petković iz Petrova koja je u požaru ostala bez porodične kuće.

Odobrena je isplata ukupno 852.413 KM za potrebe plaćanja obaveza na ime zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom koji trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika, u iznosu od 0,10 KM po prodatom litru, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Ova sredstva biće isplaćena za 16 poslovnih subjekata, a odobrena su u skladu sa odlukom i dostavljenim fiskalnim računima u elektronskom obliku u periodu od 14. aprila do 16. maja.

Odobrena je i isplata dijela sredstava direktne podrške korisnicima - ukupno 121.479 KM za prevazilaženje posljedica izazvanih afričkom kugom svinja, saniranje poremećaja na tržištu i obnovu svinjskog fonda.

Upravni odbor Fonda solidarnosti je na telefonskoj sjednici odobrio i isplatu 65.000 KM direktne podrške opštini Petrovo za hitne intervencije usljed elementarnih nepogoda, i to u svrhu pomoći devetočlanoj porodici Petković iz tog mjesta, koja je u požaru ostala bez porodične kuće i osnovnih uslova za život.

"Uvažavajući potrebu za hitnim djelovanjem, opština Petrovo se obratila molbom da se razmotri mogućnost odobravanja finansijske pomoći iz Fonda solidarnosti Republike Srpske kako bi se što prije otpočelo sa sanacijom objekta i pružila neophodna pomoć ovoj porodici", navedeno je u saopštenju.