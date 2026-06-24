Kupaći za žene sa viškom na stomaku: 5 modernih modela koji savršeno sakrivaju salce

Osim modela, važna je i boja i dezen kupaćeg kostima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Gaćice visokog struka i jednodijelni modeli sa naborima pomažu da stomak izgleda zategnutije i figura skladnije.

Tamnije boje, vertikalne pruge i upečatljivi dezeni vizuelno izdužuju siluetu i skreću pažnju sa problematičnih zona.

Kvalitetni, blago kompresivni materijali pružaju dodatnu potporu i ljepše oblikuju tijelo.

Pronalaženje kupaćeg kostima u kojem ćete se osjećati prijatno i samouvjereno često je važnije od praćenja trendova. Ako želite da vizuelno ublažite izgled stomaka, danas postoji mnogo modela koji mogu pomoći da se istaknu prednosti figure, a da se pritom ne odreknete udobnosti i stila.

Kako prikriti stomak u kupaćem kostimu?

Prilikom izbora kupaćeg kostima, prednost dajte modelima koji pružaju dobru potporu i pokrivenost u predijelu stomaka, piše Miss 7. Među najpopularnijim opcijama su gaćice visokog struka, jednodijelni kupaći kostimi sa naborima i praktični tankini modeli. Uz to, tamnije nijanse i vertikalne linije mogu doprinijeti vizuelno vitkijem izgledu, dok pareo, sarong ili lagani kaftan pružaju dodatnu sigurnost i pokrivenost.

Najbolji modeli kupaćih kostima

Gaćice visokog struka

Ovaj kroj naglašava najuži dio struka i stvara efekat izduženije i vitkije figure, dok istovremeno pruža dodatnu podršku stomaku.

Tankini

Tankini kombinuje praktičnost dvodijelnog kupaćeg sa pokrivenošću jednodijelnog modela. Gornji dio može diskretno da prekrije stomak, a istovremeno omogućava veću udobnost.

Jednodijelni kupaći sa naborima

Nabori u predijelu struka i stomaka stvaraju teksturu koja prikriva neravnine i doprinosi skladnijem izgledu siluete.

Boje i dezeni koji vizuelno stanjuju

Tamnije nijanse

Crna, tamnoplava, bordo i druge duboke boje stvaraju efekat vitkije figure jer vizuelno smanjuju volumen figure.

Vertikalne pruge i bogati dezeni

Vertikalne linije izdužuju siluetu, dok cvjetni i drugi upečatljivi uzorci privlače pažnju na cjelokupan izgled umjesto na određene dijelove tijela.

Na kraju, najvažnije je da odaberete kupaći kostim koji vam dobro stoji i u kojem se osjećate prijatno. Samopouzdanje je najbolji modni dodatak, a kvalitetni materijali sa blagim efektom oblikovanja mogu dodatno doprinijeti ljepšem i skladnijem izgledu.

(Lepa i srećna/Mondo)