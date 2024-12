Još jedan grad u Italiji planira da naplaćuje ulaz: Karta će koštati 5 EUR, razlog je isti kao i u ostalim mjestima

Stigao prijedlog za naplatu ulaznica u novi italijanski grad.

Savjetnik opštine Napulj, Đenaro Espozito, predložio je, podržan velikim brojem komiteta, da se u određenim periodima godine uvede ulaznica za centar grada po cijeni od pet evra ne bi li se stalo na kraj masovnom turizmu koji zagušuje italijanske gradove, oštećuje kulturnu baštinu i onemogućava stanovnicima normalan svakodnevni život.

Baš poput Venecije koja je ovog proljeća uvela ulaznice za gradski centar u pojedinim dijelovima godine, a što će biti ponovljeno i 2025. uz veću cijenu i veći broj dana, i Napulj bi u određenim periodima mogao da postane neka vrsta muzeja na otvorenom jer da bi se prošetalo ulicom Spakanapoli, San Gregorio Armeno i Dekumani (poznati po pravljenju "Jaslica" i vrlo popularni za vrijeme Božića), bilo bi potrebno platiti ulaznicu od pet evra koja bi se kupovala preko aplikacije.

Istorijski centar Napulja je Unesko proglasio Svjetskom baštinom i svake godine ga posjeti na milione turista. No, povećani broj turista u poslednje vrijeme dovodi do toga da je nemoguće kretati se određenim zonama, do povećanog broja kriminala (džeparoša i sl); turisti nisu u stanju da vide ono zbog čega su došli, a starosjediocima je praktično onemogućen normalan život. Takođe je došlo do atmosferskog i akustičnog zagađenja i oštećenja spomenika.

Esposito je izjavio da se ovdje ne radi o nametanju takse već o sredstvu koje može da omogući bolji protok turista, te da poboljša usluge trgovaca i kvalitet života starosjedioca. Često se dešava da turisti koji dolaze na samo jedan dan u Napulj ne doprinose zaradi grada koji nije u mogućnosti da zaštiti istorijsku i umjetničku baštinu.

Njegov prijedlog isključuje osobe koje imaju prebivalište u Napulju, studente, zaposlene u tim zonama, kao i fragilne kategorije.

Burne i manje burne reakcije

Kao što to često biva, ovaj prijedlog je doveo do različitih reakcija. Sa jedne strane imamo osobe koje su za uvođenje ove karte baš poput one u Veneciji i određenih karata u Rimu za javne spomenike poput Fontane di Trevi, a sa druge strane imamo, naročito trgovce i zaposlene u turističkom sektoru, koji smatraju da će to donijeti samo negativne posljedice za grad i njegovu ekonomiju.

Oni koji su za uvođenje naplate ulaznica smatraju da je to što će se karta prodavati samo za određene periode u godini neće dovesti do bilo kakvih smetnji, dok ostali smatraju da grad pripada svima.

Savjetnica za turizam Tereza Armato je izjavila da misli da bi uvođenje karte bilo kontraproduktivno jer je Napulj poznat kao grad širokog srca koji prihvata sve i slavan je po svojoj gostoprimljivosti.

Đenaro Espozito je na svom nalogu na Fejsbuku i na profilu Komiteta za bolji život u Napulju objavio kako izgleda turizam u Napulju u pojedinim zonama i ulicama.

