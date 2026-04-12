4 frizure za efekat liftinga poslije 50: Stručnjaci slavnih kažu da šišanje može da podmladi i zategne lice

Ukoliko želite proljećnu promjenu, stručnjaci otkrivaju koje 4 frizure poslije 50. imaju efekat liftinga.
Frizura nema veza sa godinama, psiholozi smatraju da je njen izbor izraz ličnog stava i samopouzdanja. Ipak, mnoge žene nakon 50. biraju frizure koje ističu crte lica, daju volumen i djeluju moderno bez mnogo truda. A pritom, zasita vizuelno mogu da obrišu godine, podmlade duh i podignu lice.
Ovo su 4 frizure inspirisane poznatima koje osvježavaju izgled i lako se održavaju:
1. Talasasti bob – stil Naomi Vots
Elegantna i praktična frizura sa blagim talasima koja daje volumen i ženstven izgled.
Može se prilagoditi različitim oblicima lica, a lako se stilizuje za svaki dan ili posebne prilike.
2. Bob u stilu Hale Beri
Klasičan i uvijek moderan bob, kraći pozadi a duži napred.
Vizuelno izdužuje vrat i daje punoću čak i tankoj kosi, uz lagane slojeve koji dodaju pokret.
3. Biksi frizura – inspirisana Šeron Stoun
Spoj piksija i boba, moderna i razigrana frizura koja odgovara svim tipovima kose.
Blago prati liniju vilice i daje volumen uz prirodan, lepršav izgled.
4. Šegi frizura – stil Mile Jovović
Opuštena, slojevita frizura inspirisana sedamdesetim, sa puno teksture i pokreta. Idealna je za tanju kosu jer joj daje punoću i mladalački izgled bez mnogo stilizovanja.
