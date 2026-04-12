logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

4 frizure za efekat liftinga poslije 50: Stručnjaci slavnih kažu da šišanje može da podmladi i zategne lice

Autor H.K. Izvor Sensa
0

Ukoliko želite proljećnu promjenu, stručnjaci otkrivaju koje 4 frizure poslije 50. imaju efekat liftinga.

4 frizure slavnih koje podmlađuju Izvor: Jose Mendez/EFE

Frizura nema veza sa godinama, psiholozi smatraju da je njen izbor izraz ličnog stava i samopouzdanja. Ipak, mnoge žene nakon 50. biraju frizure koje ističu crte lica, daju volumen i djeluju moderno bez mnogo truda. A pritom, zasita vizuelno mogu da obrišu godine, podmlade duh i podignu lice.

Ovo su 4 frizure inspirisane poznatima koje osvježavaju izgled i lako se održavaju:

1. Talasasti bob – stil Naomi Vots

Elegantna i praktična frizura sa blagim talasima koja daje volumen i ženstven izgled.

Može se prilagoditi različitim oblicima lica, a lako se stilizuje za svaki dan ili posebne prilike.

4 frizure podmlađuju posle 50
Izvor: RICCARDO ANTIMIANI/ANSA

2. Bob u stilu Hale Beri

Klasičan i uvijek moderan bob, kraći pozadi a duži napred.

Vizuelno izdužuje vrat i daje punoću čak i tankoj kosi, uz lagane slojeve koji dodaju pokret. 

4 frizure podmlađuju posle 50
Izvor: EPA/VICTOR BOYKO / POOL

3. Biksi frizura – inspirisana Šeron Stoun

Spoj piksija i boba, moderna i razigrana frizura koja odgovara svim tipovima kose.

Blago prati liniju vilice i daje volumen uz prirodan, lepršav izgled.

4 frizure podmlađuju posle 50
Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

4. Šegi frizura – stil Mile Jovović

Opuštena, slojevita frizura inspirisana sedamdesetim, sa puno teksture i pokreta. Idealna je za tanju kosu jer joj daje punoću i mladalački izgled bez mnogo stilizovanja.

4 frizure koje podmlađuju
Izvor: JENS KALAENE/DPA

A može i ovako 

Tagovi

frizura

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA