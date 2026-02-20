logo
Potvrđena optužnica protiv 14 navijača Hajduka: Napali i pretukli navijače Zvezde, evo šta ih čeka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Podignuta je optužnica protiv navijača Hajduka iz Splita zbog sačekuše i prebijanja navijača Zvezde

Podignuta optužnica protiv navijača Hajduka Izvor: Printscreen/Facebook/Balkanskinavijaci

Podignuta je optužnica protiv 14 navijača splitskog Hajduka koji su napali i povrijedili navijače Crvene zvezde u blizini tuzlanskog aerodroma. U tuči su povrijeđena 23 lica, među kojima i policijski službenik, četiri lica zadobila su teže povrede, a mladić iz Prijedora zadobio je višestruke povrede glave, grudnog koša i ekstremiteta, prenosi "RTS".

Kako se navodi, kazna za učešće u vršenju teških krivičnih djela poput ubistva, teške povrede, paljevine, veće štete imovine i drugih oblika teškog nasilja može da bude od tri mjeseca do pet godina zatvora.

Čak 14 navijača splitskog Hajduka, od kojih je 11 sa adresama iz Hrvatske, a trojica iz BiH, se nalaze u pritvoru od 27. januara.

Podsjetimo, navijači Crvene zvezde vraćali su se sa utakmice protiv Malmea gdje su crveno-bijeli igrali meč Lige Evrope i po povratku iz Švedske su ih napali u blizini tuzlanskog aerodroma.

