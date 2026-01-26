Ustaška poruka na meču Benfike, nakon zasjede Splićana za navijače Crvene zvezde: "Braćo mesari"

Sraman transparent razvili su navijači Benfike kao znak podrške splitskoj Torcidi.

Izvor: X/hooliganscz1999/printscreen

Navijači splitske Torcide napravili su "zasjedu" navijačima Crvene zvezde u Tuzli, prilikom povratka sa gostovanja Malmeu, pa je u ozbiljnom sukobu bilo više od 20 povrijeđenih, dok je blizu stotinu uhapšenih. O ovom incidentu pročulo se i do Portugala, tako da je ovog vikenda Benfika pružila podršku navijačima Hajduka iz Splita.

Tokom utakmice protiv Amadore, podignut je transparent na kome piše: "Braćo mesari, izdržite". Podigla ga je frakcija navijača Benfike pod imenom "No Name Boysi", koji su pobratimljeni sa splitskom Torcidom. Pogledajte kako je to izgledalo:

25.01.2026, No Name Boys (Benfica) today with message to support Torcida that was arrested after the attack on Delije



— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)January 25, 2026



Zašto su "mesarima" nazvali navijače Torcide? U pitanju je jasna aluzija na ustaškog zločinca Maksa Luburića i njegove "mesare", kasapine koji su bili pod njegovim zapovjedništvom u logorima Jasenovac i Stara Gradiška. U njima je stradao ogroman broj Srba, Jevreja, Roma i drugih protivnika ustaškog režima.

Imali su prethodno i u Splitu transparent "Maksovi mesari" kada je podnijeta krivična prijava protiv jednog navijača, dok za razliku od njih Benfika skoro sigurno neće biti kažnjena jer u Portugalu i ne znaju šta su htjeli da poruče ovim transparentom.

Šta se desilo u Tuzli?

Šta se desilo u Tuzli?

Navijači hrvatskog kluba napali su, nedaleko od tuzlanskog aerodroma, navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice u Malmeu. Pripadnici Torcide su slagali graničnu policiju BiH navodeći da idu na humanitarni turnir u Žepču. Policija je posle prijave privela 93 osobe. U pritvoru je zadržano 14 državljana Hrvatske i BiH.

Povrijeđene su čak 23 osobe, od koji se jedna nalazi na odjeljenju intenzivne nege tuzlanske bolnice, a utvrđeno je da nijedan učesnik u tuči nije sa područja Tuzlanskog kantona.

