Dvije djevojke optužile Partizanovo pojačanje za istu stvar: U Italiji je imao probleme sa zakonom

Novi fudbaler Partizana Demba Sek dva puta je optužen za istu stvar od strane svojih bivših djevojaka u Italiji.

Izvor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Partizan dobiće veliko pojačanje, pošto na jednogodišnju pozajmicu iz Torina stiže krilni napadač Demba Sek (24). Talentovani fudbaler, koji u Italiji još nije pokazao sve što zna, trebalo bi da bude jedno od najvećih pojačanja Partizana nakon što stigne iz italijanskog tima koji ga je prije nekoliko godina platio čak 3,6 miliona evra.

Od tada Sek, koji ima jedan meč za reprezentaciju Senegala, nije postigao gol, ali u Humskoj vjeruju da to može da se promeni. Smatraju stručni ljudi u Partizanu da je Dembi potrebno samo vrijeme na terenu, koje nije imao u kontinuitetu tokom prethodnog perioda. Sa druge strane, navijače Partizana moglo bi da zabrine ponašanje afričkog fudbalera jer se u Italiji susretao sa ozbiljnim optužbama.

Demba Sek se 2023. godine suočio sa krivičnom prijavom nakon što je navodno prijetio bivšoj partnerki uz kompromitujuće video snimke. Slučaj datira iz 25. januara 2022, kada je djevojka sa kojom Sek nije planirao da bude u vezi podnijela prijave nakon što joj je poslat kompromitujući video snimak, koje je navodno snimio fudbaler bez njene saglasnosti.

"Do septembra povremeno smo razgovarali na Instagramu, a onda me je pozvao na jednu od svojih utakmica. Vidjeli smo se još sedam do osam puta do oktobra. Jeli smo zajedno napolju i često sam spavala kod njega, imali smo odnose, ali bez ulaska u stabilnu romantičnu vezu. Svi odnosi su se odvijali u Sekovoj kući. Odlučila sam da prekinem vezu 20. oktobra, shvatila sam da sam prevarena. On je želio samo odnose od mene, ja sam željela drugačiju vrstu veze", rekla je žrtva.

Navodno, Sek je više puta pokušavao da kontaktira djevojku nakon njene odluke da prekinu svaki kontakt, a zatim joj je nekoliko mjeseci kasnije priprijetio napravljenim snimcima. Žrtva tvrdi da su oni nastali bez njenog znanja, odnosno da je Demba Sek želio da je ucjenjuje kompromitujućim video materijalom.

Nakon što je slučaj stigao do javnosti, još jedna djevojka je optužila Dembu Seka za isto ponašanje, ali je on pred italijanskim sudom oslobođen optužbi. Slučaj tu nije završen - kasnije je javni tužilac Enco Bukareli optužen pa i osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana, devet mjeseci i deset dana uz zabranu obavljanja javne funckije. On je morao da plati i novčanu kaznu od 35.000 evra.

"Nikada nisam prestala da vjerujem. Pravda postoji, zato moramo da prijavljujemo i da se štitimo. Rekli su mi da to ne radim, da mi sa poznatim fudbalerom i sudijom niko neće vjerovati, ali to nije bila istina", istakla je žrtva. Ta presuda bacila je poptuno novo svjetlo na cijeli slučaj u čijem se centru našao fudbaler kojeg će Torino pozajmici Partizanu.

Rođen u Senegalu, a odrastao u Italiji gdje ga je primijetio SPAL u kojem je i počeo da privlači pažnju italijanske javnosti, još kao dječak išao je na pozajmicu u Imoleze, a kasnije i u Saso Markoni gdje je zaigrao u Seriji D. Krajem januara 2022. godine Torino ga je platio 3,6 miliona evra, ali za sada nije opravdao ni djelić tog novca. Zapravo, od tada nije postigao nijedan gol u karijeri.

Za Torino je odigrao 38 mečeva bez gola i asistencije, na pozajmici u Frozinoneu odigrao je 11 mečeva bez gola i asistencije, a na pozajmici u Katanzaru je odigrao 18 mečeva i samo jednom asistirao saigračima. Bilo je to krajem novembra 2024. godine, u remiju (2:2) protiv Mantove na meču italijanske Serije B. Posljednji gol u dosadašnjoj karijeri Demba Sek postigao je dok je igrao za SPAL, 21. septembra 2021. godine, na prvenstvenom meču protiv Vićence u drugom rangu italijanskog fudbala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!