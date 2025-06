"Da sam gledao novac, ne bih bio u Partizanu": Izraelac otvorio dušu, spomenuo i tri sina

Bibars Natho pričao je o Partizanu, dolasku u Humsku, želji da mu sinovi igraju u crno-bijelom dresu. Istakao je i da često gleda mečeve mlađih kategorija kluba.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Bibars Natho (37) produžio je ugovor sa Partizanom na još godinu dana. Uživa u Beogradu, voli da nosi crno-bijeli dres i nije imao previše dileme kada je došlo do pregovora. Objasnio je pred kamerama koliko voli klub i da mu finansije nikada nisu bile glavna stvar kada je u pitanju srpski tim.

"Imao sam privilegiju da mogu da donesem odluku srcem i glavom, još kada sam dolazio da sam gledao samo novac sigurno ne bih odabrao Partizan. Tako se nastavilo i tokom godina, novac nikada nije bio u pitanju. I posebno sada, znam kakva je situacija u klubu, naravno nadam se da će se stvari poboljšati za Partizan, da će sve biti bolje, ali svako od nas mora da ima razumijevanja i pomogne koliko može klubu", rekao je Natho u intervjuu za zvanični sajt kluba.

Pošto je jedan od najiskusnijih u ekipi, ima ulogu i ne samo na fudbalskom terenu, već i van njega, da bude uzor i mentor mladim igračima.

"Od kad sam ovdje svake godine vidim novu djecu, nove talente, a posebno sada ih imamo mnogo, ali na kraju dana ne radi se samo o talentu već i o mentalitetu. Danas u svijetu ima toliko dobrih igrača i toliko mladih talenata koji žele da to dostignu, kvalitet će te dovesti do određenog nivoa, ali mentalitet određuje koliko visoko možeš da odeš. To je najvažnija stvar koju moraju da razumiju. U redu, Partizanu su i došli su do prvog tima, ali sada moraju svaki dan da se bore da podignu sebe na viši nivo. Naravno, ja sam tu da im pomognem i sve što mogu da im dam daću im, ali sada sve zavisi od njih", objasnio je Natho.

"Volio bih da moji sinovi igraju za Partizan"

Izraelski fudbaler se nada da će ostati u Partizanu i kada završi karijeru. Takođe, volio bi i da neko od njegova tri sina zaigra u seniorskom timu Partizana.

"Osjetio sam koliko me cene i poštuju u klubu i sigurno da želim da ostanem i pomognem i nakon završetka karijere. Moja tri sina igraju za mlađe kategorije Partizana i naravno da bih volio da i oni jednog dana dođu do prvog tima. Ali bez pritiska, znam da će im biti teško jer će ih uvijek upoređivati sa mnom. Svakog dana provedem dva tri sata na stadionu gledajući mlađe kategorije Partizana, ima toliko talenta, tu ne pričam samo o svojoj djeci. Partizan ima svjetlu budućnost", zaključio je Natho.